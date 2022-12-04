疫情．12.4｜多16患者離世　荃灣映日灣、馬灣珀麗灣等51處納強檢

疫情續高位徘徊，衞生防護中心公布今日（4日）新增9,487宗確診個案，包括8,830宗本地感染個案及657宗檢測陽性輸入個案，另外再多16名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有10,806宗。



今日疫情概要：



-單日增9,487宗宗確診，比昨日少6.2%。

-輸入個案657宗，佔整體個案比率6.93%；相比同日16,602名機場入境人數，比率則為3.96%，七日平均比率是3.98% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.18%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,806人。

12月4日強制檢測公告

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.115，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



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▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

【19:19】再有51處地方納入強制檢測公告，包括荃灣映日灣 2 座、沙田綠怡雅苑 2 座、馬灣珀麗灣 18 座及堅尼地城泓都 1 座等，當中馬鞍山錦英苑錦達閣、將軍澳寶明苑寶松閣、筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉濤閣、天水圍天恒邨恒富樓因污水陽性上榜。

▼12月4日 部份強檢大廈▼



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【17:02】政府今日表示，荃灣區及沙田區多個屋苑，包括深井豪景花園、帝華軒、怡龍別墅、逸璟．龍灣及馬鞍山錦龍苑等的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包供自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:36】香港今日（4日）新增9,487宗確診，個案數字回落至一萬宗以下，比昨日少6.2%，當輸入個案達佔657宗，為近十日其中一個高位，七日平均輸入個案數更升至607宗的新高。同時，今日再多16名患者死亡，累計死亡人數為10,806人。

【12:40】醫管局宣布，九龍東醫院聯網總監楊諦岡快測呈陽性確診，按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫管局指，楊諦岡醫生工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施。他最近沒有外遊紀錄。最近一次上班日期為星期五（12月2日）。

九龍東醫院聯網會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼

