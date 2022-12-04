Google搜國歌《願榮光》續登頂　專家倡政府賣廣告助撥亂反正

播錯國歌事件風波不斷，在中東阿聯酋杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022）期間，在香港運動員在奪獎期間，大會播誤播《願榮光歸香港》。大會事後書面道歉，解釋技術團隊不認識中國國歌，亦未有刪除錯誤版本。



翻查Google上月中與今日（4日）的搜尋結果，其中「香港 國歌」顯示《願榮光歸香港》中文版影片，超前原來的新聞影片，更排在首位。有資訊科技專家認為，社會若繼續討論事件，錯誤資訊恐怕將持續排在前列，甚至置頂。他建議政府可考慮以賣廣告的形式，將正確的資訊置頂。



▼12月1日 亞洲經典健力錦標賽播錯香港所屬國歌▼



外界有聲音指出，海外賽場的主辦單位，接連出現播錯國歌事年，與互聯網搜尋器的演算法有關，促政府正視。

相同關鍵字事隔半月《願榮光歸香港》超前排在首位

《香港01》記者在11月14日曾在Google搜尋「National anthem of Hong Kong」，首個搜尋結果為維基百科詞條，其後便是YouTube的《願榮光歸香港》的英文版影片（Glory to Hong Kong），而非《義勇軍進行曲》。至於搜尋「香港 國歌」，右方頁面亦會得出《願榮光歸香港》的歌曲介紹。

直至今日下午，在Google搜尋相同的關鍵詞，「National anthem of Hong Kong」得出的結果並無太大變化。不過「香港 國歌」則有明顯變動，其中《願榮光歸香港》中文版影片，更超前原來的新聞影片排在首位，但右方頁面《願榮光歸香港》的歌曲介紹，則有所刪減。

yahoo搜尋香港國歌提供正確資訊說明

其他搜尋器方面，在yahoo!搜尋「National anthem of Hong Kong」，首位為相關新聞影片，第二位便是維基百科詞條，其後兩位則是YouTube的《願榮光歸香港》英文版影片。惟若搜尋「香港 國歌」，結果顯示在相關新聞影片後，並列出香港國歌為《義勇軍進行曲》的說明。至於內地搜尋器百度，結果並無《願榮光歸香港》等詞條，全為播錯國歌的相關新聞。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

搜尋結果根據熱度排序 方保僑憂錯誤資訊繼續置頂

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，Google的搜尋結果，根據網頁瀏覽數、發表日期等條件排序，若強行修改搜尋紀錄，將違背搜尋器背後的原則。

他上月便提到，港府可要求Google刪除具失實內容的搜尋記錄，但外國註冊網站則有一定難度。「香港討論區、高登好多網站都有人講過，可以逐個刪除，但外國Twitter又點樣刪呢？」經過多日的發酵，他認為社會若繼續討論事件，錯誤資訊恐怕將持續排在前列，甚至置頂。

籲政府可賣廣告方式置頂正確資訊

他亦強調，Google作為搜尋器有上述的原則運作，搜尋結果並不反映事實，而香港並非國家，沒有所謂的「香港國歌」，因此結果未必如實顯示《義勇軍進行曲》。他建議港府可與Google交涉，在搜尋頁面放置正確的資訊，若最終對方並不同意，政府只能以賣廣告的形式置頂。

▼11月24日 港協暨奧委會召開會議講解播國歌指引▼



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2022亞洲經典健力錦標賽播錯國歌 因歌曲在網上下載

早前在中東阿聯酋杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022），香港運動員連煒楨在奪得金牌領獎期間，大會錯將反修例事件歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放。

連煒楨皺眉大感疑惑，在望向場外一會後，展示「T字」手勢示意叫停。大會事後作出書面道歉，並解釋技術團隊以不同國籍義工組成，未必認識中國國歌，事前在網上下載所有參賽隊伍國歌作後備，惟未有刪除錯誤版本，最終在頒獎禮上播放。