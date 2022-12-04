亞洲健力賽播錯國歌 署理體育專員稱警方會調查：新指引發揮作用
撰文：陳淑霞
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杜拜「2022亞洲經典健力錦標賽」，主辦機構在香港運動員連煒楨領獎時錯誤播出反修例相關歌曲《願榮光歸香港》。署理體育專員鄭青雲今日（4日）指，已要求港協暨奧委會詳細調查事件，警方亦會接手調查。他提到，港協暨奧委會最新指引有發揮作用，本港運動員和領隊亦即時示意叫停，維護國歌和國家的尊嚴，做法恰當。
港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇則表示，主辦方擅自於YouTube下載錯誤版本，事件令人感到遺憾，但知悉主辦機構已正式道歉，日後會加強雙方溝通，他又呼籲港府應要求Google和YouTube糾正及下架。
連煒楨在杜拜「亞洲經典健力錦標賽」領取金牌時，大會錯誤播出《願榮光歸香港》，連展示「T字」手勢示意叫停。署理體育專員鄭青雲今日出席活動後表示，初步所見港協暨奧委會指引發揮作用，本港運動員和領隊亦即時反應和示意叫停，維護國歌和國家的尊嚴，做法恰當。
Google仍現錯誤資訊有否違國安法？鄭青雲：當局會嚴肅跟進
鄭續說，倘發現體育總會或相關人士沒有跟足指引，機制上的確有懲處條款，將作深入調查有否人須負責，已港府亦已要求港協暨奧委會詳細調查事件，警方亦會調查跟進，暫時未有定論。被問到Google搜尋國歌時仍出現錯誤資訊，是否有違《香港國安法》，鄭青雲則稱，有關當局會嚴肅跟進。
貝鈞奇今日亦指，港協暨奧委會的相關指引充足及清晰，並已提交正確國歌版本和區旗，惟主辦方仍然從YouTube擅自下載錯誤版本，事件令人感到遺憾，但知悉主辦機構已正式道歉，日後會加強雙方溝通，強調必須使用國歌正確版本。他續說，本港運動員當時已作暫停手勢，做法正確。
貝鈞奇籲港府要求Google和YouTube糾正
貝鈞奇表明，該歌曲於反修例事件期間宣揚港獨，非常不正確，惜現時仍存於網上，或致主辦方或其他單位錯誤使用，他呼籲政府應要求Google和YouTube糾正及下架。