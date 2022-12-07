無家者獲派「月球表面」舊公屋單位迫瞓廚房　折騰近一月始獲平整

撰文：鄧康翹
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曾露宿街頭，59歲的司徒先生輪候公屋六年，上月初終入住深水埗幸福邨翻新單位。滿心歡喜上樓，卻發現客廳地面凹凸不平如月球表面，舖不到膠地板，安放睡床也不能，一有風吹過水泥便混合塵埃滿天飛，入住三星期只能在廚房打地鋪：「以為有瓦遮頭，點知𠵱家係人生最當黑嘅時候。」

向房屋署投訴，得到回應是指外判商已把該單位判定為合格，不會再修葺，而幸福邨樓齡逾21年，超出「空置單位翻新津貼」樓齡上限，只能自費解決。一直協助事主的香港社區組織協會幹事吳衛東曾親身陪同逾200位住戶入住翻新單位，形容今次是遇過最惡劣情況。

這個「不再修葺」單位在事主上月底接受訪問及《香港01》向房署查詢後兩日，上周四（1日）獲安排由承辦商進行地台執修工程。房署回覆指已安排承辦商進行地台執修工程，現完成平整，租戶滿意。吳衛東認為事件解決因有傳媒介入，重點是房署沒監督舊單位還原質素，「翻新津貼」以21年作上限更本末倒置：「下下要投訴？」

細菌入血管　醫生評定無法再從事體力勞動工作

司徒先生今年初因細菌入侵血管，雙手雙腳均出現麻痺和無力等情況，經醫生評定無法再從事以往體力勞動工作， 雖患病後從事過倉務員和機場物流工作， 但都因體力不繼在工作幾小時後便無法繼續，更曾出現暈倒情況。靠傷殘津貼和綜援補助，一個月只約有三千多元，根本無力負擔自行平整地台費用，想到這入伙後的三星期，苦不堪言。

風吹過水泥塵埃滿天飛　輪公屋六年換來三星期廚房打地鋪

曾是一位無家者，他形容經過六年時間輪候公屋，上月初入伙幸福邨福日樓一高層單位，本對「新屋」懷很大期望：「起碼有瓦遮頭， 翻風落雨都唔洗再匿去地鐵站。」可是，客廳地面凹凸不平，彷如月球表面，一有風吹過水泥便混合著塵埃滿天飛。因地面問題，他指在屋中居住了三星期都無法安睡，夜不能寐。

由於客廳需要打開窗戶通風，曾睡完一晚後醒來，滿臉、滿身都是地面剥落的水泥碎片和灰塵，故每晚被迫在狹窄的廚房內打地鋪，翻身空間有限，平日亦盡量避免在客廳活動。

房署指外判商判定單位合格　事主欲自行修葺但憂有心無力

向房屋署投訴，得到的回應是指外判商已把該單位屋況判定為合格，不會再為單位作任何修葺。求助無門之下，因以往曾從事裝修工作，幸得朋友相助以較便宜的價格購買水泥，打算聘請朋友與自己一同把地板修整後再舖上膠地板，但他亦指因自己並不是專業師傅，擔心若在舖上水泥地板後出現裂痕，會令膠地板與地面分離， 白費金錢和工夫。

司徒先生今年因細菌入侵血管，雙手雙腳均出現麻痺和無力等情況，經醫生評定無法再從事以往體力勞動工作。（鄧康翹攝）

綜援連津貼每月只得三千　為整地板日食一餐：人生最當黑嘅時候

問到一個月收入只有三千多元，但修整地板費用己需花上二千多元，，司徒先生無奈表示：「人哋每日食三餐，我咪食一餐，唯有食少啲，冇辦法咁都要解決㗎」更形容「𠵱家係最衰、人生最當黑嘅時候，希望可以快啲渡過到呢段時間。 」訪問中，他更一度落淚。

曾陪同逾200位住戶「上樓」　吳衛東指今次情況最惡劣

協助司徒先生的香港社區組織協會幹事吳衛東質疑，房署對舊單位住戶還原單位的監管不力， 推測司徒先生獲派單位地板如月球表面，是由於舊住戶遷走時沒有妥善還原地面，房署亦沒有作出監管，曾親身陪同逾200位住戶「上樓」，首次遇上這麼惡劣情況：「通常間屋都係牆身有少少裂痕或穿窿，只要同房署講佢哋都會搵人嚟整返好。」

吳衛東形容外判公司及房署互相推卸　傳媒介入始再修葺

吳衛東又指，房署稱已找過外判工程部師傅作查詢，現時屋況己判定為合格標準，無須再作處理，而他詢問外判公司時，外判公司回應是房署責任不是他們職責，吳衛東批評兩方是互相推卸責任：「上月初入伙，外判商到場睇都拒絕再修葺，事主自己嘗試做，結果手損晒都做唔好，直到傳媒介入，（外判商）先派人（12月1日）去修葺。

社協：空置單位翻新津貼只限21年樓齡以下單位本末倒置

目前，房屋署收回舊公屋單位時基本上會盡量保留裝修，租戶獲編配單位時有機會會保留上手裝修，租戶一般有兩個選擇，包括要求房署還原單位然後再自費裝修，或是向房屋署申領「空置單位翻新津貼」，但津貼不適用於司徒先生的個案，因深水埗幸福邨樓齡已過21年。

吳衛東批評，「空置單位翻新津貼」計劃只限21年以下樓齡單位是本末倒置：「如果想鼓勵市民要空置單位，唔係應該愈舊嘅單位先愈要有補貼，去鼓勵多啲人住咩？」他建議房署應擴展計劃涵蓋至樓齡21年以上的公屋單位，讓各住戶可自行利用津貼作翻新，這有助單位流轉出去供有需要的人入住。

深水埗幸福邨樓齡已過21年，「空置單位翻新津貼」不適用。（鄧康翹攝）

房署：單位地台現已完成平整　租戶表示滿意

就司徒先生個案，房署表示收回公屋單位後會檢視狀況決定翻新或保留工程項目。根據紀錄，房屋署收回幸福邨有關單位後經初步檢查，已指示工程承辦商移除原有膠地板並按需要修補地台，而該單位最近獲承租後，房屋署接獲租戶有關執修地台的要求，已安排工程承辦商於單位進行地台執修工程，單位地台現已完成平整，租戶表示滿意。

津貼不適用於21年以上單位　房署解釋因會先徹底翻新

至於「空置單位翻新津貼」計劃，房署指租戶如獲編配樓齡在21年以下的翻新單位，可選擇領取相等於三至五個月租金的「翻新津貼」，以替代由房屋署提供的簡單翻新工程，計劃不適用於樓齡在21年或以上的單位，因為樓齡較高單位一般所需維修工程項目較多，故會為單位進行徹底翻新或相應改善工程。

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