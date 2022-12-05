江澤民逝世｜追悼大會周二舉行　港鐵車站電子顯示屏出悼念訊息

前國家主席﹑中共前總書記江澤民上周三（11 月30日）上海逝世，追悼大會明日（6 日）上午10時於北京人民大會堂舉行。港鐵宣布，為表示對江澤民的敬意，追悼大會進行期間，在港鐵車站大堂的電子顯示屏發放悼念訊息，個別港鐵商場會直播明日舉行的追悼大會。



港鐵公司建築物下半旗誌哀 商場停止播放節日音樂

港鐵指，所有在港鐵公司建築物的國旗、區旗及港鐵公司旗幟於明日繼續下半旗誌哀。 公司會於明日早上追悼大會進行期間，在港鐵車站大堂的電子顯示屏發放悼念訊息，個別港鐵商場會直播明日舉行的追悼大會，而其他港鐵商場則會在追悼大會默哀儀式期間關掉主要電視及屏幕。

港鐵明天全日亦會關掉所有港鐵商場及港鐵管理的辦公室的節日燈飾及停止播放節日音樂。

歐陽伯權及金澤培帶領管理層默哀3分鐘

港鐵將安排港鐵辦公大樓直播明日的追悼大會，供員工收看。在追悼大會的默哀儀式期間，港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培將會帶領管理層默哀3分鐘，在辦公室工作的港鐵後勤員工亦可以參與悼念。

另外，天星小輪將會於明天參與鳴笛3分鐘及由旅遊發展局裝置於船身的燈飾裝飾將不會亮著。