江澤民逝世｜一文看清周二追悼大會安排　社區會堂部份商場直播

前國家主席﹑中共前總書記江澤民上周三（11 月 30 日）上海逝世，終年96歲，其追悼大會明日（6日）上午10時於北京人民大會堂舉行。



港府日前宣布，為表達對江澤民的深切哀悼，政府官員及學校也會進行默哀儀式，政府船隻將於10時嗚笛三分鐘。香港電台電視直播追悼大會，部份商場將會在大電視直播，以下為各界明日悼念安排。



▼前國家主席江澤民重要時刻▼



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【港府】

追悼大會默哀時，政政府政策局及部門同時默哀三分鐘。

全港所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗下半旗誌哀。

政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛3分鐘。

行政會議將於收看追悼大會現場直播及進行默哀，會議於追悼大會後隨即進行，會議前會見傳媒的環節不會舉行。

18區民政事務處將於指定地點安排直播追悼大會，方便市民收看。

江澤民逝世｜十八區指定地點直播追悼大會 市民可入場收看

▼12月1日 政府總部及中聯辦下半旗誌哀，以示哀悼前國家主席江澤民▼



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【商場】

新鴻基地產旗下商場直播追悼大會：

1. 旺角新世紀廣場

2. 葵芳新都會廣場

3. 荃灣廣場

4. 沙田新城市廣場

5. 深水埗 Vwalk

6. 元朗 YOHO MALL

另外，荃灣愉景新城屆時亦會直播追悼大會。

【港鐵】

追悼大會進行期間，港鐵車站大堂的電子顯示屏發放悼念訊息。個別港鐵商場會直播追悼大會，而其他港鐵商場則會在追悼大會默哀儀式期間關掉主要電視及屏幕，並全日關掉所有港鐵商場及港鐵管理辦公室的節日燈飾及停止播放節日音樂。

港鐵將安排港鐵辦公大樓直播明日的追悼大會，供員工收看。在追悼大會的默哀儀式期間，港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培會帶領管理層默哀3分鐘，在辦公室工作的港鐵後勤員工亦可以參與悼念。

江澤民逝世｜港鐵車站電子顯示屏發放悼念訊息 管理層默哀3分鐘

【其他公共服務】

天星小輪：鳴笛3分鐘，由旅遊發展局裝置於船身的燈飾裝飾將不會亮著。

機場管理局：員工可自願觀看追悼大會網上直播，及在其工作地點默哀3分鐘。機管局的附屬公司也會採取同樣安排。機場行政大樓指定地點亦將設觀看直播追悼大會的安排，讓員工自願參與觀看。

醫院管理局：追悼大會舉行期間，按實際情況在工作場所原地默哀3分鐘，以示悼念。

江澤民逝世︱醫管局要求員工不影響服務下 莊重站立默哀三分鐘

學校：各中小學校安排師生於當天10時正起默哀3分鐘，並收看追悼大會的現場直播。

江澤民逝世｜周二追悼大會 學界停課堂轉睇直播：做更有意義嘅事

【立法會】

全體立法會議員將同步在立法會大樓地下大堂進行默哀。

▼12月1日 市民到中聯辦弔唁前國家主席江澤民▼



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【交易市場】

港交所：上午10點開始暫停中環交易廣場外部顯示屏上的市場數據顯示，直至3分鐘靜默悼念完結為止。

金銀業貿易場：上午9時開市後，隨即暫停交易，由行政總裁馮煒能帶領同事默哀3分鐘後恢復交易。

18區民政事務處將於指定地點安排直播追悼大會：



香港島：

中西區 — 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓社區會堂

東區 — 北角渣華道123號北角社區會堂

南區 — 奇力灣華貴邨華貴社區會堂

灣仔 — 銅鑼灣銅鑼灣徑20號摩頓臺活動中心

九龍區：

九龍城 — 紅磡庇利街42號九龍城政府合署7樓

觀塘 — 觀塘秀茂坪邨秀明道100號秀茂坪社區會堂

深水埗 — 南昌街石硤尾邨42座石硤尾社區會堂

黃大仙 — 黃大仙正德街104號黃大仙社區中心

油尖旺 — 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島 — 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 — 葵涌禮芳街2號葵芳社區會堂

北區 — 粉嶺龍峻路6號地下皇后山社區會堂

西貢 — 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓（高座）3樓會議室

沙田 — 沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心

沙田 — 沙田博康邨博康社區會堂

沙田 — 馬鞍山恆安邨恆安社區中心

沙田 — 沙田上禾輋路一號沙田政府合署四樓433室沙田民政事務處

大埔 — 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 — 青山公路荃灣段174-208號荃灣多層停車場大廈二樓荃灣民政事務處會議廳

屯門 — 屯門業旺路106號龍逸社區會堂

元朗 — 元朗體育路4號元朗區綜合服務大樓1樓禮堂