神童升大學︱靠自學入港大工學院　13歲劉鴻志：網上有很多知識

年僅13歲的劉鴻志今年9月入讀港大工學學士（工程科學）課程，並以學生的身份加入工程師學會。他接受訪問時表示，現在所讀的大學課程，不少內容都在他讀中學時自學或在網上課程學習，內容與想像中並無大分別，「之前學過嘅嘢，大學度有時會出現返。」他認為現今網上資源豐富，很多知識都可以自學，最主要是有沒有去學的意願，「要學就睇你想唔想學，想學好容易就可以學足。」



中一自學微積分 跳級中三考國際高考獲港大取錄

劉鴻志自小成績優異，他於中一時便已經自學微積分，更由中一直接跳至中三，再於中三時報考國際進階程度普通教育證書（International A-Level，即高考），並於數學及進階數學均考獲A*、物理則奪A，獲香港大學取錄，於9月入讀工學學士（工程科學）課程，並已訂立明確目標，打算主修計算機科學。

上了大學三個多月，他說感覺唯一不同的，是大學不像中小學有固定時間表，「上咗兩個月都已經好適應，適應晒港大個生活......突然之間多咗好多時間」，可在空餘自修數學等其他有興趣的科目。

之前學過嘅嘢，大學度有時會出現返。 13歲神童劉鴻志

自修海外大學網上課程 現在大學再學過

劉鴻志很關注科技新聞，父母亦會分享在網上看到的新聞並一起討論，而當中AI（人工智能）十分有前途，父母亦較多與他討論有關新聞，慢慢便培養他對AI產生興趣。他於是在網上尋找更多的相關知識及資料，加上本來亦有學習編程底子，便下定決心要向相關方向發展，亦是他想主修計算機科學的原因。

他一直都有在網上自修海外大學的網上課程，因此上了大學後，有些課程內容都早已學過，內容與想像中並無大分別，「之前學過嘅嘢，大學度有時會出現返」。不過他指大學會教得更深入，故上堂會積極參與，不會走堂，「驚大學miss（錯過）一啲course（課程），雖然學過但都唔知大學會cover（覆蓋）到邊度。」

劉鴻志認為現今網上資源資源豐富，最主要是有沒有去學的意願。（夏家朗攝）

劉鴻志又認為現今網上資源資源豐富，很多知識都可以自學，「我學programme language（程式語言）唔係好大困難。」他解釋指，與過去不同，上網可以找到很多教學課程，跟住學便可，最主要是有沒有去學的意願，「要學就睇你想唔想學，想學好容易就可以學足。」

上網都可以搵到，YouTube上有大把tutorial（教學），跟住學就得。 13歲神童劉鴻志