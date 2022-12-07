確診逼1.2萬宗創0+3後新高　多22死　七天平均輸入個案數同創新高

香港今日（7日）新增11,981宗確診，個案數字再升至一萬宗以上，創0+3以來新高。當中輸入個案達佔703宗，七日平均輸入個案數更升至641宗的新高。同時，今日再多22名患者死亡，其中2人為公眾殮房呈報個案，累計死亡人數為10,864人。另外，XBB及BQ.1.1輸入個案各多一宗，而XBB及BQ.1.1本地個案亦共增6宗。



今日疫情概要：



-11,981宗確診，創0+3以來新高。

-輸入個案703宗，佔整體個案比率5.87%；相比同日16,950名機場入境人次，比率則為4.15%，七日平均比率是4.01% 。

-新增22名患者死亡，其中2人為公眾殮房呈報個案，7日平均死亡率略降至0.164%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,864人。

本港今日新增11,981宗確診，本地個案佔11,278宗，輸入個案為703宗，佔整體個案5.87%，比前一日低1.41個百分點。新增輸入個案當中，447宗涉及機場檢測樣本、204宗涉及第1至3日樣本，餘下52宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達16,950人，確診比率為4.15%。七日平均確診人數為641人，創0+3以來新高，七日平均確診比率為4.01%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月28日至12月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約66.8%。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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截至12月7日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及37宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現116宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及126宗BQ.1.1亞系個案。XBB及BQ.1.1輸入個案各多一宗，而XBB及BQ.1.1本地個案分別各增3宗。

學校方面，今日有920間學校新呈報2,100宗個案，另有18間學校的18個班級需要停課7日。院舍方面，27間院舍呈報47名長者及5名員工確診，64名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

醫管局接獲20宗新呈報死亡個案，分別涉12男8女，年齡介乎61歲至101歲，其中4人來自院舍。打針方面，1人已打4針、10人已打3針、2人已打2針，2人已打1針，餘下5人無打針記錄。

▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼

