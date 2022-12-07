Google熱搜｜疫情三組詞登年度熱搜關鍵字十大　MIRROR贏李家超

2022年轉眼已到尾聲，Google香港2022年度搜尋榜亦於今日（7日）新鮮出爐！今年由新冠疫情作開端，到即將完結也是疫情，十大熱搜關鍵字中，有三個與疫情有關，「疫苗預約」成為熱搜關鍵字之冠，「強制檢測」則排次位，「快速測試」排第九位，比特首李家超前一位。



URBTIX城市售票網及MIRROR演唱會分別排第六及七位，料與購買MIRROR演唱會及7月底事故有關。



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「疫苗預約」躍升兩級成今年熱搜關鍵字之冠

今年由第五波疫情展開序幕，到年尾疫情開始反覆，令疫情相關的關鍵字成為不少港人於今年熱搜。其中疫苗預約由去年排熱搜第三名，一躍成為今年熱搜關鍵字之冠；強制檢測及快速測試則分別排名第二名及第九名。Apple蘋果每年都推出新手機，今年的iPhone 14則佔第三位。

除疫情後，MIRROR演唱會亦為港人另一關注議題。今年年中MIRROR首次踏足紅館舉辦演唱會，令不少鏡迷望可以搶購到門票觀賞偶像表演，惟其演唱票一票難求，令城市售票網購票問題再次成為討論焦點。後來MIRROR演唱會表演過程發現嚴重意外，一塊巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）至今仍在醫院留醫，令城市售票網的英文「URBTIX」比MIRROR演唱會更多人搜尋，分別登上熱搜關鍵字的第六位及第七位。

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李家超成年度熱搜話題人物榜首

至於今年7月成功當選特首的李家超則為熱搜話題人物第一名，他同時亦在熱搜關鍵字排行第十位。前國家領導人胡錦濤及國家領導人習近平則分別排名第六位及第十位。

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在熱搜頭條方面，十大熱搜榜中，與疫情相關的亦佔有三個，當中以香港疫情為最前，排第三名。疫苗通則排行第五，而Omicron則排行第八。

另外，港人亦繼續關注國際時事，陷於被俄羅斯攻擊的烏克蘭、以及及在奈良遇襲身亡的安倍晉三成為了熱搜頭條頭第一及二位，比起香港疫情更前。