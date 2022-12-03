MIRROR演唱會｜阿Mo從輪椅到床上需35分鐘　開始日夜更護理員照顧

７月MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，其父親李盛林今日（3日）在代禱信指，阿Mo每日清早起床到輪椅上活動，需花費10至15分鐘，每日要來回兩三次，反問：「你能想像從輪椅轉到床上睡覺要花35分鐘的整理嗎？」同時已開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此繼續適應、了解、磨合得好。



李父特別提到，阿Mo請女朋友蘇晴在白板上寫上聖經金句：「靠著那加給我力量的，凡事都能作為」，以鼓勵自己。對於MIRROR演唱會舞者早前撰寫公開信，李父指，體會到他們的辛酸和受創的印記，亦明暸事件為他們留下揮之不去的陰影，但仍希望他們能堅強起來：「阿MO會與你們一起面對療癒的過程。」



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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中醫療程已進行一周 李父盼對神經產生正面的作用

李父在代禱信中交代阿Mo治療的最新進展指，新的中醫療程已進行一周，希望能配合整體復康，對身體的調理和神經產生正面的作用，而新的醫護團在復康治療的方案中能彼此配合，阿Mo亦能從中適應，但他仍不禁為兒子的康復情況感慨：「對一個正經歷康復的人來說，每一項治療都需要花不少力氣。」

另外，除了有新的醫護團隊外，阿Mo的護理員現正分日夜更照顧他，李父希望雙方能夠繼續適應、了解、磨合得好。

阿Mo每日要來回輪椅和床兩三次 吞嚥進食需一小時

代禱文又提到，在治療以外的時間，阿Mo每日要來回輪椅和床兩三次，單是清早起身，從病床轉到輪椅已需時10至15分鐘，早晚口腔清潔護理又各花10分鐘，受制於要用吞嚥的方法進食，每頓飯要花上一小時。看着兒子治療路上的種種辛酸，李父不禁反問：「你能想像從輪椅轉到床上睡覺要花35分鐘的整理嗎？」

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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阿Mo請女朋友蘇晴在白板上寫上聖經金句：「靠著那加給我力量的，凡事都能作為」，以鼓勵自己。（羅乃萱fb圖片）

阿Mo着女友蘇晴寫聖經金句鼓勵自己

關心父母身心健康

代禱信又提到，阿Mo着女友蘇晴（So Ching）為他在白板上寫上聖經金句：「靠著那加給我力量的，凡事都能作為」(I Can do all things in HIM that strengthen me)，藉此鼓勵自己。李父指對兒子的積極感到安慰，而更鼓舞的是，因受創而在病榻的兒子，更會反過來關心父母的心理健康——「爸媽，我愛您們。好好照顧自己包括您們的心理健康呢！」

除了交代阿Mo的最新狀況，李父亦有提到，MIRROR演唱會的舞蹈員發出的公開信，指體會到舞者的辛酸和受創的印記，了解有關陰影仍揮之不去，但希望他們能堅強起來，除了自己會為舞者祈禱外，阿Mo亦與他們同行，「阿Mo會與你們一起面對療癒的過程。」

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

「靠著那加給我力量的，凡事都能作 」Amen Mo Mo的家人 💪💪💪

*李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 19 （20221204）*



*感恩*

1. 「*滿有聖靈的動力*」

感謝神（*I Can do all things in HIM that strengthen me*）「靠著那加給我力量的，凡事都能作為。」（腓立比書 4:13）是啟言叫蘇晴為他寫在白板上，作為鼓勵。

2. 「*關心安慰爸媽*」



*“Love you PAMA and please take good care of yourself including mental health”* 「爸媽，我愛您們。好好照顧自己包括您們的心理健康呢！」 -- 啟言。爸媽深受感動，一起努力，多謝你。



*代禱：請繼續用信心記念我們*

「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」（詩篇37:5）

（一） 「*啟言心願*」： *“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”* (能有更大的耐心和投入為康復而戰)



（二） 「*啟言最新近況*」

1. 「*除治療外的時間*」

a) 每清早起床轉到輪椅上活動需花上10-15分鐘。（每天都要來回輪椅及床 2-3 次）

b) 每天早晚口腔清潔護理兩次，每次花約10分鐘，共要花20分鐘。

c) 因要按著吞嚥的方法進食，每餐要花上60分鐘。

d) 你能想像從輪椅轉到床上睡覺要花35分鐘的整理嗎？



2. 「*治療的配合*」

a) 對一個正經歷復康的人來說，每一項治療都需要花上不少力氣。

b) 新的一個中醫療程已經過了一週，盼能配合整體復康，對身體的調理和神經產生正面的作用。

c) 新的醫護團隊在復康治療的方案中能彼此配合，啟言也能在其中適應過來。

d) 已開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此繼續適應、了解、磨合得好。



3. 「*神經的復生*」:請懇切為這些活動和感覺神經的治癒禱告，也繼續讓啟言和家人學習忍耐等候。



*（三） MO 爸媽*

1. 「*爸媽心願*」：「盼望創造和復活的主施恩的手在啟言身上施行醫治，因為人類每一個身體系統和機能都是衪創造的。」

2. 「*得安慰和鼓舞*」：我們因著啟言的積極和對創造主的依靠，我們的心因而感到安慰，更鼓舞的是受創的兒子反過來關心父母的心理健康。

3. *「MO 爸的等候體驗」 —- 與哀哭的人同哭*



不單是社會上因意外受創傷的家人，從一班舞者的公開信中，亦體會他們的辛酸和受創的印記，仍是留下揮之不去的陰影。盼你們堅強起來，阿MO會與你們一起面對療癒的過程，我們更會為你們切切禱告。

