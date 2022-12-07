12.16起增元朗社區疫苗接種站　政府交還多3個體育館場地予康文署

政府今日（7日）公布新冠疫苗接種點的最新安排，由下周五（16日）起增設「元朗社區疫苗接種站」。市民可由本周五（9日）上午9時起，預約接種服務。另外，設於元朗體育館、官涌體育館和源禾路體育館的三間社區疫苗接種中心將運作至下周四（15日）關閉。當局至今已交還六個原先用作疫苗接種的體育館場地予康樂及文化事務署，並合共騰出九個體育館場地供市民使用。



▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



+ 4

政府表示，由下周五（16日）起增設「元朗社區疫苗接種站」。市民可由本周五上午9時起，透過booking.covidvaccine.gov.hk為本人或子女預約接種服務。

元朗社區疫苗接種站位於元朗文化康樂大樓外空地，將取代原設於元朗體育館主場館內的社區疫苗接種中心，並加強服務，同時提供科興疫苗、復必泰原始株疫苗及復必泰二價疫苗。60歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」接種疫苗。

另外，設於元朗體育館、官涌體育館和源禾路體育館的三間社區疫苗接種中心將運作至周四（15日）中午12時後關閉。

▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



+ 40

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，新啓用的元朗社區疫苗接種站是繼荔枝角公園、黃大仙廟宇廣場和渣華道遊樂場後設立的第四個社區疫苗接種站。此外，當局至今已交還六個原先用作疫苗接種的體育館場地予康樂及文化事務署。連同今次整合接種服務網絡後，合共騰出九個體育館場地供市民享用。

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站詳列不同疫苗的接種地點、預約、查詢熱線等最新資訊。