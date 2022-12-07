蔡玉玲查冊案終極上訴　終院明年1月處理其上訴許可申請

時任香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，在製作元朗7.21襲擊事件專題時進行車牌查冊，期間涉作出虛假陳述。她被裁定相關控罪罪成，其後就定罪向高等法院提上訴，亦遭駁回。蔡打算上訴至終審法院，高等法院上月批出至終院的許可證明書。根據終審法院網頁顯示，終院將於明年1月17日，處理蔡的上訴許可申請，由法官李義、霍兆剛和林文瀚處理。

上訴人蔡玉玲經審訊後被裁定兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪成，指她在2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而在要項上作虛假陳述，即表示她申請證明書，是用以作交通及運輸事宜，違反《道路交通條例》第111(3)(a)條。她被裁定罪成後，罰款6000元。

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)

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高等法院法官李運騰早前就其中一項法律爭議，批出許可證明書。該爭議為根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》的第4(2)條，運輸署署長是否可因申請查冊與交通及運輸事宜無關，而拒絕申請。

上訴方亦提出如何詮釋法例中的「交通及運輸事宜」，是否包括涉及使用車輛而進行的記者調查。李官就爭議的部份字眼提出修訂，但上訴方不同意修訂，李官因此未有批准讓爭議交予終院審理。

案件編號：FAMC54 / 2022