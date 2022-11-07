蔡玉玲查冊案上訴駁回　官稱良好動機非辯護理由　蔡對裁決感失望

香港電台《鏗鏘集》時任編導蔡玉玲，前年製作元朗7.21襲擊事件專題時，涉在車牌查冊時作虛假陳述。她在西九龍法院被裁定罪成，罰款6000元。蔡就定罪提上訴，並稱她查册是為調查懷疑運載武器車主的身份，應被視為「交通與運輸」事宜，因此沒有作出虛假陳述。高等法院法官李運騰今(7日)頒判辭指，不會否定蔡是出於着良及好的動機而索取資料，但良好的動機並非辯護的理由，並認同原審裁決，駁回蔡的上訴。



蔡玉玲在庭外稱，對裁決感失望，並認為今次敗訴會直接影響到行之效的查冊制度，對新聞業界日後如何監察社會有權力人，會有好大障礙，但蔡稱她無悔無愧，亦問心無愧，再給她選擇，也會做同樣的決定。



上訴人蔡玉玲經審訊後被裁定兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪成，指她在2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而在要項上作虛假陳述，即表示她申請證明書，是用以作交通及運輸事宜，違反《道路交通條例》第111(3)(a)條。

蔡玉玲就車牌查冊案上訴，被高院駁回，蔡在庭外表示失望。(張浩維攝)

+ 1

辯認誰是運輸說法牽強

惟法官指蔡的律師在上訴時指，蔡嘗試辨認是誰運輸疑似罪犯到犯罪現場，法官認為說法牽強，不合情理，但同意原審裁判官所講指，署方明顯針對的，是要求蔡交代她查冊的用途，而非針對涉案車輛曾用作甚麼用途。採訪及報道的用途本身，並非與「交通及運輸事宜」。

蔡申請的目的與車輛及駕駛方式無關

法官又指，涉案申請表格列出三項用途：進行法律程序、買賣車輛、其他有關交通及運輸署的事宜，基於文件的結構，一個明顯而清晰的意思，是「與交通及運輸事宜有關的用途」只限於該三個選項，別無其他。而蔡申請的目的，不在於涉案車輛本身，亦不在於那部車當晚曾在什麼道路上行駛，也不是駕駛者的駕駛方式。蔡索取資料的用途，是為偵查和報導涉協助和參與7.21人士的身份。

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)

+ 4

代表蔡的律師上訴時稱，政府於2011年呈交立法會的一份車輛查冊修例諮詢文件，列明適用於律師向債務人追債而查冊，當年亦有立法會議員關注，會否影響新聞行業，雖然修例最終沒有定案，但反映「交通與運輸」事宜接觸面廣。

此外，蔡查册是為調查懷疑運載武器車輛的車主身份，及是否有犯罪或協助犯罪之嫌，故其行為應被視為「交通與運輸」事宜，因為該車確曾在路上行走，而查冊所得資料，亦沒有被濫用，蔡亦非「明知」而作出虛假陳述。

律政司的代表卻回應時指，法庭應考慮蔡的申請的目的，是否與「交通與運輸」事宜有關，傳媒報道是非預期公眾查冊之目的。

案件編號：HCMA 236/2021