蔡玉玲查冊案上訴　諮詢文件曾提追債可查冊　官質疑政府自打嘴巴

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，前年製作7.21元朗襲擊事件專題時，被指在車牌查冊時作虛假陳述，在裁判法院被裁定作出虛假陳述罪成，判罰款6000元。蔡不服定罪提出上訴，高等法院今（29日）進行聆訊，代表蔡的律師提到，政府在2011年爭辯相關條文時，曾考慮律師因追債查冊等因素，可見交通與運輸所涉及的範圍廣，法官李運騰也指，政府這例子明顯自打嘴巴，若公眾用以參考時，或也難於理解如何屬犯法。他又直言，傳媒長久以來都有查冊報道，過往沒有被視為犯法，署方也無明確表示修例後屬犯法。控方卻重申，採訪非查冊預期目的，認為蔡的定罪穩當。李官稱會在11月28日或以前下裁決。



蔡玉玲稱希望上訴能為新聞界盡一點力。(詳看下圖)

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上訴人蔡玉玲（38歲）被裁定兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪，指她於2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而在要項上作虛假陳述，即表示她申請證明書，是用以作交通及運輸事宜，違反《道路交通條例》第111(3)(a)條。

諮詢文件曾列明追債查冊適用

代表蔡的資深大律師在庭上指出，政府2011年呈交立法會的一份車輛查冊修例諮詢文件，列明適用於律師向債務人追債而查冊，當年亦有立法會議員關注，會否影響新聞行業，雖然修例最終沒有定案，但反映「交通與運輸」事宜接觸面廣，而最終定義亦應由立法會討論，而非法庭裁決。

強調蔡非明知而作出虛假陳述

律師又指，原審裁判官以「一刀切」的方式，排除傳媒查冊並非「交通及運輸」事宜，然而蔡查冊用以的報道，是有關7.21事件的偵查，涉及公眾利益，欲查出懷疑運載武器車主的身份，及是否有犯罪或協助犯罪之嫌，認為應被視為「交通與運輸」事宜，因為該車確曾在路上，而查冊所得資料，亦沒有被濫用，蔡亦非「明知」而作出虛假陳述。

諮詢文件曾認為追債可成查冊理由

法官亦就該諮詢文件問控方，指政府當年的文件也容許以追債作為查冊理由，這是否違反立法原意？並說：「個例子又係政府提出，文件係自打嘴巴。」控方回覆稱，修例最終不了了之，參考價值不大，法官續指：「既然署方都會自己搞錯，拎畀公眾參考都搞錯，咁一般市民唔能夠正確理解，係咪好奇呢？」

過往做法從未被視為犯法

法官又指出，案件困難之處，在於何為「交通與運輸」事宜，他指傳媒長久以來都有查冊報道，過往沒有被視為犯法，運輸署亦沒有嚴正聲明不准作傳媒用途，李官直言：「未有今次嘅案件都唔知係咁解，古往今來都係咁做，即使署方修例都無話過係犯法。」

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)



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控方強調傳媒報道非立法原意

控方回應時卻強調，法庭應考慮蔡的申請目的，是否與「交通與運輸」事宜有關，傳媒報道是非預期目的，亦非立法原意，如果蔡認為申述選項並不代表其申請原意，即隱瞞採訪用途，可視之為濫用，如有其他申述可改用書面申請。法官卻反問，為何沒有「以上皆不是」的選項，認為公眾不會預期網上及書面申請會有不同。

蔡玉玲盼能為業界出一分力

蔡玉玲離開法庭時表示，她是首位因車牌查冊被定罪的記者，開了一個「壞先例」，形容上訴不只為自己，期望能為本港新聞業界及新聞自由出一分力，她指查冊報道在過去數十年來行之有效，當中涉及公眾知情權及新聞自由報道，例如高官偷步買車等，惟案件定罪後，現時已有不少傳媒機構暫停查冊報道。

案件編號：HCMA 236/2021