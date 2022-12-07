強檢大廈｜45幢大廈上榜　涉嘉湖山莊、Grand Yoho、銀禧花園等

本港單日新增確診個案再次破萬，醫務衞生局今晚（7日）發出新一份強制檢測公告，涉44處共45幢大廈上榜，包括41幢涉有較多確診者居住，屯門區有6幢上榜最多，包括卓爾居、叠茵庭；荃灣及沙田分別有4幢上榜，包括荃灣灣景花園、荃灣海灣花園、沙田銀禧花園。另有4幢大廈採集到檢測呈陽性的污水樣本，包括葵涌安蔭邨耀蔭樓、石籬一邨石安樓及石泰樓，以及大埔廣福邨廣平樓。



公告列明，任何人於12月1日至今日（7日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（8日）或周五（9日）進行核酸檢測。



▼12月7日 強檢大廈名單▼



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屯門區6幢最多 卓爾居、叠茵庭各一幢

最新強檢大廈名單包括44幢大廈，其中41幢有較多確診者居住，單單位於屯門的大廈，已有6幢，包括新屯門中心 6 座、叠茵庭 7 座、偉景花園 B 座、兆山苑杏景閣、兆康苑兆暉閣，以及卓爾居 5 座

元朗方面，Grand Yoho 9 座及新時代廣場 3 座亦納入強檢名單，上水則包括彩園邨彩湖樓、祥龍圍邨景祥樓；此外，天水圍嘉湖山莊樂湖居 1 座亦上榜。

荃灣及沙田則分別有4幢大廈上納入強制檢測名單，分別為荃灣灣景花園 5 座、荃景花園 5 座、海灣花園2 座、荃灣中心南昌樓、沙田愉田苑愉澤閣、濱景花園 3 座、銀禧花園 4 座及5 座。

新光中心、翠竹花園、天宏苑各一幢上榜

黃大仙3幢大廈，包括新光中心 2 座、翠竹花園 6 座、天宏苑宏美閣，亦有較多確診者居住，納入強制檢測名單。

另外，葵涌安蔭邨耀蔭樓、石籬一邨石安樓及石泰樓，以及大埔廣福邨廣平樓，污水檢測呈陽性，住戶亦需接受強制檢測。

▼12月7日 部份強檢大廈▼



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政府明日（8日）於荃灣深井縉皇居 1 座地下對出空地設立臨時流動採樣站，為須接受強制檢測的縉皇居居民及工作人員提供咽喉拭子樣本採集服務，開放時間為上午11時至晚上9時。葵涌安蔭邨耀蔭樓旁排球場臨時流動採樣站則於明日（8日）及周五（9日）開放，時間為上午10時至晚上8時。

政府亦已在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場（近龍翔道及天馬苑）新增常設的社區檢測站，便利樂富及九龍塘一帶的市民接受檢測。政府明日（8日）會於深井縉皇居重開臨時流動採樣站，位於葵涌安蔭邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至星期五（9日）。

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳富康花園 3 座



將軍澳景明苑曦景閣



大圍嘉田苑嘉賢閣



馬鞍山錦英苑錦強閣



沙田愉田苑愉澤閣



沙田濱景花園 3 座



沙田銀禧花園 4 座



沙田銀禧花園 5 座



上水彩園邨彩湖樓



上水祥龍圍邨景祥樓



天水圍嘉湖山莊樂湖居 1 座



元朗 Grand Yoho 9 座



元朗新時代廣場 3 座



屯門新屯門中心 6 座



屯門叠茵庭 7 座



屯門偉景花園 B 座



屯門兆山苑杏景閣



屯門兆康苑兆暉閣



屯門卓爾居 5 座



青衣藍澄灣 1 座



葵涌葵俊苑葵豐閣



東涌滿東邨滿泰樓



深井縉皇居 1 座



荃灣灣景花園 5 座



荃灣荃景花園 5 座



荃灣海灣花園 2 座



荃灣荃灣中心南昌樓



紅磡家維邨家定樓



黃大仙新光中心 2 座



黃大仙翠竹花園 6 座



黃大仙天宏苑宏美閣



九龍灣麗晶花園 20 座



牛頭角樂雅苑雅和閣



茶果嶺麗港城 24 座



油塘油翠苑漾美閣



觀塘順天邨天瑤樓



柴灣怡翠苑樂怡閣



北角英皇道 395 號僑冠大廈 A 座



銅鑼灣加寧街 5-7 號加寧大廈



上環樂古道 3 號麗雅苑



鴨脷洲海怡半島海雅閣



涉污水陽性大廈：

葵涌安蔭邨耀蔭樓



葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓



大埔廣福邨廣平樓

