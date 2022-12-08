經濟高峰論壇｜于品海指中西方理解「現代化」不同　香港要做樞紐

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。《香港01》創辦人于品海在【接通內外循環 打造多元樞紐】環節上提到，中西方在理解「現代化」上的方式大為不同，西方家國仍然以「舊語言」去論述中國，但其實中國已經能夠出口高鐵、有火箭升空、汽車出口量跳升「世二」及擁有「國產大飛機」，現今格局已非西方所想，所以香港作為中西「樞紐」，要思考如何將作為橋樑，釋出中國的「講嘢方法」。



《香港01》創辦人于品海提到，中西方在理解「現代化」上的方式大為不同，西方家國仍然以「舊語言」去論述中國。（余俊亮攝）

于品海在論壇上提到，西方提倡的「歷史終結理論」存有很大問題，他們認定了世界發展格局，卻忽略了中國及印度的發展；中西方在理解「現代化」上的方式亦大為不同，「我哋呢一代人，問題係習慣咗嘅『現代化』，係同依家內地所講『中國式現代化』好唔一樣。」

于品海指，當西方國家討論中國時，即使美國前總統特朗普或現任總統拜登，仍然會用「舊語言」論述；但與此同時，中國已出口高鐵到印尼，中國載人飛船神舟十五升空，10月份中國汽車出口超越德國跳升至全球第二位，僅次於日本，「國產大飛機」C919亦即將啟航。

于品海表示，過去一段時間只看三間傳媒機構，為內地央視、以及美國FOX霍士電視及CNN有線新聞網絡，他發現在神州十五號升空當日，只有央視有報道，FOX及CNN都沒有。故他認為「好明顯呢個世界有兩種講嘢方法」，香港作為內外循環的樞紐，最重要是「講嘢方法」能否作為樞紐，能否將思想，對事件的理解貫通一起。

當內地推動「雙循環」及「新發展理念」，國家主席習近平曾提及，世界進入新發展階段，需要新發展理念，是可持續發展的關鍵，而要落實新理念，是需要新發展格局，即「雙循環」，相信數年後，雙循環之上會再有多新格局，達到高質發展，所以香港要思考，能否將「idea」和「方法」作為中西之間的交流點。