經濟高峰論壇｜陳智思：當香港回復競爭力　有信心可從全球搶人才

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，團結香港基金常務副主席陳智思在探討【佈局大創新 香港「綠」路通】的環節上表示，感受到全球愈趨重視綠色經濟，他引述國家主席習近平在2017年「十八大」講話，首先提出「生態及文明建設」，而上月舉行的亞太經濟合作（APEC），各經濟體領袖達成共識，達致「生物、循環及綠色經濟」目標。



各界關注本港如何「搶」人才，陳智思稱理解不少企業面對人才流失問題，但強調「You are not alone」，在全球搶人才競爭下，只要香港「去返以前」，有信心可以吸引人才，



團結香港基金常務副主席陳智思，12月8日出席「《香港01》經濟高峰論壇2022」。（廖雁雄攝）

經濟高峰論壇主題一 是【佈局大創新 香港「綠」路通】，第一部份扮討「做好頂層設計 盤活投融生態」。

陳智思曾於2009至2015年出任可持續發展委員會主席，他憶述當時社會風氣對相關議題不感興趣，任內所推動的三個項目，分別是「處理發水樓」、「建屋減碳排」及「垃圾徵費前期工作」，他坦言，前兩者社會反應不大，惟垃圾徵費切身，才有較多人關注。

樂見各經濟體以生態循環綠色經濟方向出發

事至今日，陳智思認為，可持續發展已獲得重視，他引述國家主席習近平在2017年「十八大」講話，首先提出「生態及文明建設」，到今日這個議題已經成為重要政策，當中國投放資源進行生態保育，就會形成一個生態系統（ecosystem）。

陳智思上月隨特首團到訪泰國，出席亞太經濟合作（APEC），他指各經濟體領袖在在會議上發表共同宣言「Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy（生物、循環及綠色經濟發展之曼谷目標）」，顯示各經濟體均以生態循環綠色經濟方向出發。

明白企業人才短缺 強調「You are not alone」

現場提問本港如何提升競爭力「搶」人才，陳智思指出，本港企業正面對中層專業人士短缺問題，「連舊人都唔夠，何況新需求？」，但他認為：

You are not alone，唔淨係我哋，依家一窩蜂全球性搶人才。呢個係常態，唔使擔心，大家都面對緊，當香港回復正常，就有資格吸引人才，當去返以前，唔會無競爭力。 團結香港基金常務副主席陳智思

對於香港人才流失，陳智思強調：

今日問我呢個問題，梗係唔會有人嚟，咁多地方有人搶，點解揀我哋？我絕對明嘅，但過去呢72小時訊息（內地放寬防控）係好正面，同意係循步漸進，見到曙光，會有能力搶到人返嚟。 團結香港基金常務副主席陳智思

陳智思稱理解不少企業面對人才流失問題，但強調「You are not alone」，在全球搶人才競爭下，只要香港「去返以前」，有信心可以吸引人才，。（張浩維攝）

現場亦有就中國經濟發展作出討論，陳智思指出，每次到海外推銷香港，都被問及「中國係咪仲可以投資？」他稱理解現階段，會因風險評估調整投資比例，但自己絕對不擔心，強調：