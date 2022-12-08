經濟高峰論壇｜李家超反駁簡約公屋批評：冷冰數字無計劏房戶艱苦

特首李家超今日（8日）在「《香港01》經濟高峰論壇2022」開幕致辭中，首度回應「簡約公屋」造價偏高批評。他表示推出簡約公屋的目的，是讓居住於劏房或環境差的家庭提前至少一年上樓，他理解很多人以不同數學方式去計算簡約公屋是否物有所值，但他認為有不足，「呢一啲冷冰冰嘅數字，喺冇計到每日喺廁所門口食飯，廚房同廁所差唔多喺同一個地方，每日同木蝨、曱甴一齊住，小朋友未坐過梳發椅，做功課冇枱嘅艱苦。」他指如果由這些住在不適切房屋的人去計算成本，他們會將艱苦計算在內。



「簡約公屋代表啲乜嘢？佢代表同基層企埋一齊。」李家超指政府每年花過千億元在社會福利方面，就是要幫助市民脫困，解決他們的艱苦，「呢個就係今次簡約公屋想處理嘅『脫困數學』。」



特首李家超12月8日在「《香港01》經濟高峰論壇2022」開幕致辭中，首度回應「簡約公屋」造價偏高批評。（羅國輝攝）

指同樣樓層簡約公屋和過渡性房屋成本相若

政府早前向立法會提交的文件，列出興建三萬個簡約公屋單位的設計和建築工程涉款267.9億元，而相關基建工程約6億元，營運費用約要44億元，聘用額外人手開支涉及約3億元。以設計和建築工程費用計算，每個單位平均成本89萬元，高過傳統公屋37%，連日來備受批評。

房屋局局長何永賢本周一（5日）在立法會表示，扣除「渠、水」開支，建築物本身的成本約200億元，每個單位造價降至68萬元，與公屋單位約65萬元相若，也較貼近過渡性房屋每個單位55萬元水平，惟解釋仍受到質疑「造數」。

李家超在「《香港01》經濟高峰論壇2022」開幕致辭錄影片段中表示，有人比較簡約公屋和過渡性房屋的建造價，但後者一般只有幾層樓高，而簡約公屋就會建到十多層樓高，多住一倍家庭以上，要加建升降機，因此要打樁，成本較高是必然的，如同樣高度的過渡性房屋和簡約公屋，其成本是相若的。

▼簡約公屋｜屯門兩地盤設施齊備▼



屯門青麟路與震寰路交界工地佔地0.8公頃（紅框為大概位置），出門口就有輕鐵站。（梁鵬威攝）

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簡約公屋可讓居劏房輪候公屋家庭提早一年上樓

李家超說，追求優質居住環境是每個人的期望，但有一些人的居住環境很不理想，就是長期輪候公屋的市民，尤其是劏房户，很多人要求政府改善這情況，因此政府破格創新，推出簡約公屋，在縮短超過一半建造的時間，建成三萬個簡約公屋單位，讓居住於劏房或環境差的家庭提前至少一年上樓。

他指很多人以不同數學方式去計算簡約公屋是否物有所值，這些都是可理解的，但是用不同的考慮因素、不同的方法，可能得出不同的建造費用。

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但我想講嘅係，呢一啲冷冰冰嘅數字，係無計到每日喺廁所門口食飯，廚房同廁所差唔多喺同一個地方，每日同木蝨、曱甴一齊住，小朋友未坐過梳發椅，做功課無枱嘅艱苦。 特首李家超

每年投放千億元在社會福利 旨為助市民脫困

他指如果由居於不適切房屋的人去計算成本，「我相信佢哋會將佢艱苦計算喺入邊，因為佢每日生活喺呢啲困難環境，係有血有肉嘅每日經歷，佢唔係旁觀者，未必認同呢啲冷冰冰數字。」政府每年花過千億元在社會福利方面，就是要幫助市民脫困，解決他們的艱苦。

呢個就係今次「簡約公屋」想處理嘅「脫困數學」。 特首李家超

▼簡約公屋｜元朗選址毗連錦繡花園▼



元朗錦繡花園門前興建「簡約公屋」（紅框為大概位置），佔地約9公頃。（梁鵬威攝）

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指「簡約公屋」代表同基層企埋一齊

李家超反問「簡約公屋」代表甚麼？「佢代表同基層企埋一齊；佢代表解決居住於艱苦環境嘅破格創新，代表輪候公屋時間由六年減至四年半，代表縮短咗輪候時間一年半裡邊嗰一年，代表畀予市民一個以前冇嘅選擇機會。」

他多謝同事有這種創新精神，但指單是精神解決不了問題，減少不了當事人的苦困，這個解決苦困的方程式只有實物，真的把房屋建成和真的投入合理所需的資源，才能將冷冰冰的數字，變成真的安居之所。

▼簡約公屋｜上水選址山旮旯▼



上水蓮塘尾「簡約公屋」現為工地（紅框為大概位置），毗鄰豪宅，遠眺粉嶺高球場。（梁鵬威攝）