經濟高峰論壇｜唐英年冀港受惠「新十條」　文化藝術可雙循環發展

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年在探討 【接通內外循環 打造多元樞紐】環節指出，西九文化區深受港人歡迎，為港人帶來精神文明，M+及故宮博物館分別錄得200萬及60萬名觀眾，相信在內地提出「新十條」後，本港文藝可以向外推廣，以達致雙循環。



唐英年強調，香港作為中西文化交流中心，港人需要更開放更包容，但在反修例風波期間，「唔係你死就我活」，希望香港回復穩定後，可以做到和而不同。



全國政協常委唐英年12月8日出席《香港01》經濟高峰論壇2022。（羅國輝攝）

唐英年指回顧過去40年改革開放香港相當能幹 發揮國家所需

唐英年表示，根據國家主席習近平在七一重要講話，香港必須發揮獨有優勢，他稱，回顧過去40年改革開放，香港相當能幹，發揮國家所需，香港所長，香港透過金融市場，為國家提供資金，透過貿易平台，作為國家對外認知渠道，並發揮高端專業服務,，升級轉型。

M+及故宮博物館分別錄得200萬及60萬名觀眾

唐英年認為，踏入下一個台階，在十四五規劃下，法改委支持本港成為中外文化交流中心。他稱作為西九文化區管理局董事局主席，令他聯想起國家前領導人鄧小平遺志，要建立現代化中國，達到物質及精神文明。

冀「新十條」令香港文化藝術走上新台階 唐英年：走出去、引進來

他續指，在本港推動精神文明，西九文化區備受港人歡迎，M+錄得200萬名觀眾，10月開幕的故宮文化博物館超過60萬名觀眾，現時人流全屬內循環，相信在內地宣布「新十條」後，可以令本港文化藝術走上新台階，讓本地藝術界走出去，國外文藝界引進來，以達到雙循環。

唐英年又指出，本港藝術品交易市場中，勞動人口佔6.2%，GDP佔4.8%，現當藝術拍賣品中心亦已超越英國成第二大，可謂「超英趕美」。

香港故宮博物館。（資料圖片）

認識國家及國際 才能發揮文化交流中心

康英年又認為，本港文化發展上，有需要認識國家及國際，才能更好地發揮文化交流中心作用，大家在心理上要更開放，更包容，他指出：