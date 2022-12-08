經濟高峰論壇｜科技園姚慶良：再工業化重腦力　產品簡單過程先進

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良在論壇表示，最初獲批發展先進製造業中心時，不少人質疑為何香港仍然興建工廠，但他強調再工業化並非從前「整膠花」，現時的工業著重「腦力」，再非勞工密集。



他例舉，近期有一間公司，專門製造蛋漿，將蛋白及蛋黃分隔，生產過程於無塵車間展開，以確保衛生再供廠商製造蛋糕之類等食物。他形容：「產品可以好簡單，但過程可以好先進。」



勞工密集工業已離去 現時工業強調「腦力」

姚慶良為《香港01》經濟高峰論壇2022第二部份講者之一，主題為「強化港深互通 壯大產業鏈結」。他表示，最初獲批發展先進製造業中心時，很多人質疑為何仍興建工廠，走回「整膠花」之路。不過他續指，現時的工業已經不同，有不少高科技工業，而且有一定需求，例如有20多萬呎佔地的廠房，用作先進食品製造，所有用地已全部租出。

姚慶良表示，過往勞工密集的工業已離去：「有啲嘢走咗就走咗」，現時的工業強調「腦力」。他舉辦，有一間公司專門生產蛋漿，將蛋白及蛋黃分隔，供予其他廠房製造蛋糕等食物。他續指，工序於無塵車間展開，附以消毒技術，更加著重衛生，「產品可以好簡單，但過程可以好先進」。

姚慶良又提到，如要工業「進化」，除了博士、碩士等高學歷人才，更加需要高級技術人員。他續指，技術人員的出路同樣有高薪，需要接受訓練，但科技員同樣出現「有工無人做」的情況。