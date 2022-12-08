經濟高峰論壇｜洪為民指傳統發展方式太慢　香港還需否鄉郊值深思

《香港01》經濟高峰論壇2022今日（8日）舉行，以【綠金崛起 生意盎然】為主題。前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民在論壇上表示，傳統發展方式太慢，即使過往恆之有效，今日未必再適用。他又指，深圳、廣州都各有約2,000萬人口，認為香港亦是超級大都會，日後同樣可容納2,000萬人口，但現時新界發展與港島割裂，質疑：「今天我哋香港仲需唔需要鄉郊？」



洪為民為論壇第二部份的講者之一，主題為「強化港深互通 壯大產業鏈結」。他表示，雖然香港提出不同發展方案，包括北部都會區等，但傳統的發展方式過慢，即使過往恆之有效，但「今天是否仲有效呢？」

洪為民續指，環保確有需要，但新界發展與港島割裂，鄉郊價值值得深思：「今天我哋香港仲需唔需要鄉郊？」他續指，香港是超級大都會，深圳、廣州等城市都有2,000萬人口，認為他日同樣可有相同人口數類，「點解香港唔可以？」

除了發展模式，洪為民亦認為香港人口不足。他表示，雖然大學可培養人才，但始終數量不足，過往有不少傑出人才來港報讀研究院，但學位不足，即使成績優異亦未能取錄。他表示，可在北部都會區設大學城，未必設學士課程，但需要有研究生院。

洪為民又指，香港人口基數細，可讓內地人跨境來港工作、讀書，但同時讓他們仍然居住在內地。主持人問到，如何令上述「借人才」措施更流通，洪為民表示，過往港府將「一簽多行」改為「一周一行」，便是窒礙了有關措施。另外，他又指香港人普遍認為技術人員地位較低，但其實技術人員亦有不錯出路，未必需要大學學位。