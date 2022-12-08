綠置居2022｜攪珠結果出爐　即睇頭10個揀樓號碼

【綠置居2022／攪珠結果／高宏苑／清濤苑／錦柏苑／揀樓】今期綠置居今早（8日）10時半進行攪珠，以市價41折推售三個項目，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，售價79萬至286萬元，合共提供4,693伙，最平單位以付5%首期計算，只需約3.75萬元便有望「上車」。

首5個中籤號碼，分別是48、21、96、75、74，第6至10個號碼則依次為10、83、72、18、32。



房委會早前表示，簡化申請安排下，約有4萬份居屋「一表兩抽」的有效綠表申請表；而網上申請方面，至今房委會累計收到約1萬份申請，亦即今期綠置居約超額認購約9.6倍，約每10名申請者就有1人可揀樓認購。



綠置居2022攪珠結果出爐，首5個中籤號碼，分別是48、21、96、75、74。（盧翊銘攝）

▼10月12日 綠置居2022晚上7時截止申請▼



+ 9

油塘高宏苑



油塘高宏苑共提供2,021伙，單位面積185平方呎至489平方呎，售價884,200元至2,863,000元，單以面積及售價計算，今次最大及最貴單位「樓王」均於此屋苑。

油塘高宏苑售價由88萬元至286萬元不等。（李澤彤攝）

高宏苑資料、單位間格圖片▼▼▼

+ 5

粉嶺清濤苑



粉嶺清濤苑共提供776伙，單位面積277平方呎至447平方呎，售價1,173,500元至2,287,600元。

粉嶺清濤苑，售117萬元至229萬元。（梁鵬威攝）

清濤苑資料、單位間格圖片▼▼▼

+ 4

馬鞍山錦柏苑



馬鞍山錦柏苑共提供1,896伙，單位面積184平方呎至473平方呎，售價788,200元至2,732,600元，若以綠表最低5%首期計算，最平單位首期僅約4萬元。

馬鞍山錦柏苑，售價79萬元至273萬元。（梁鵬威攝）

錦柏苑資料、單位間格圖片▼▼▼