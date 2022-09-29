綠置居｜首日申請　母親冀助兒子換樓：買樓係我一生夢想

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】今期綠置居將以市價41折推售三個項目，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共涉4,693個單位，並在今日（29日）接受申請。

不少有意申請的綠表人士，今早專程到觀塘綠置居銷售小組領取表格。有母親坦言，置業是她一生的夢想，希望抽中綠置居後，可以為兒子提供目標，有機會再購置私樓換樓，「畀下一代有個目標，唔好永遠都住公屋。」 由於「上車」心切，她上期居屋更誤以為交兩份表會較易抽中，終被DQ申請。



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今早前往觀塘綠置居銷售小組的人流不多，有部份綠表申請者更「食白果」，原本只須在屋邨辦事處交表提交申請，但卻前往了觀塘銷售小組交表，最後在職員提醒下 ，終需折返回家。

「買樓係我一生嘅夢想」

49歲Kelly 今日到場取表，她希望購買綠置居後，日後可為現時正就讀大學及中學的兒子提供目標，有機會再購置私樓換樓，「畀下一代有個目標，唔好永遠都住公屋。」

Kelly更直言，置業是她一生夢想，「其實買樓係我一生嘅夢想，起碼有間自己嘅屋⋯一世人起碼有個地方係自己。」

日後若成功抽到綠置居，她不擔心加息會令加重供樓負擔，因綠置居樓價較低，與私樓不同，「加幾個百分比，都唔係好多。」

居屋申請交兩份表被DQ

她又透露，過去曾三次抽綠置居或居屋，惟每次均落空，因在觀塘工作的關係，故今次心儀油塘高宏苑，「抽到緊係開心，肯定要！如果油塘抽唔到，馬鞍山、上水（錦柏苑、清濤苑）我可能都會要。」

她說，上期居屋更誤以為同時交綠白表可增加「中獎機會」，惟因重覆申請而被「DQ」，故今日特意到場了解申請詳情。

劏房戶冀置業

另一位申請者陳小姐與兒子居於劏房3年，先後在深水埗、土瓜灣居住。她談起住屋環境時更不禁啜泣，因單位僅約百呎，而且經常漏水。

陳小姐坦言，她只希望可以成功抽中，無論那個屋苑都不介意，「邊度都好，睇下有冇咁幸運先⋯最緊要係呢一步。」若最終可置業，除了靠自己的儲蓄付首期外，相信要靠親友幫助。

起碼有自己屋企，個心會定落嚟，做任何嘢都會有動力。 陳小姐

只心儀市區盤高宏苑

申請者伍小姐則明言只心儀油塘高宏苑，「交通方便啲⋯其餘個啲比較遠，係新界。」她說，現時居住的公屋單位殘舊，故希望購置新居與孫兒同住。

伍小姐指，過去曾抽2次抽綠置居，惟每次均失敗，故今次只打算「撞下彩」，抽中後會由兒子供樓。

今期綠置居將在9月29日至10月12日接受申請。三個屋苑將以市價41折定價，售價75萬至261萬元，最平單位以付5%首期計算，只需約3.75萬元便有望「上車」。