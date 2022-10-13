綠置居2022｜暫收5萬份申請　超額認購約9.6倍　每10人爭一單位

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】今期綠置居以市價41折推售三個項目，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，周三（12日）晚上7時截止申請。

房委會表示，在簡化申請安排下，在上期居屋參加「一表兩抽」的有效申請約有4萬份，連計約1萬份網上申請，即至今暫計有5萬份綠置居申請。按此計算下，今期綠置居約超額認購約9.6倍，約每10名申請者就有1人可揀樓認購。



▼10月12日 綠置居2022晚上7時截止申請▼



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房委會表示，在簡化申請安排下，約有4萬份居屋「一表兩抽」的有效綠表申請表；而網上申請方面，至今房委會累計收到約1萬份申請。

至於紙本申請方面，由於綠表申請須經屋邨辦事處初步核實申請資格後才送交房屋署綠置居銷售小組作登記，加上日內仍會收到郵遞申請，故最後申請數字仍在點算中。

今年第四季攪珠

房委會表示，今期綠置居預計今年第四季進行攪珠，房委會屆時會公布最終的申請數字。

今期綠置居將在9月29日至10月12日接受申請。三個屋苑合共提供4,693伙，以市價41折定價，售價75萬至261萬元，最平單位以付5%首期計算，只需約3.75萬元便有望「上車」。