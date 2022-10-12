綠置居2022｜最平4萬上車今日截表　劏房戶趕交表： 好緊張驚收工

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】今期綠置居將以市價41折推售三個項目，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，並在今日（12日）晚上7時截止申請。

有申請者表示，下午3時才得知今日截止，於是立即領取申請表，又趕到銀行購買本票，慶幸在截表一小時前成功交表，「好緊張！又唔識路，又驚（辦事處）收工。」



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位於觀塘的房委會綠置居售樓處，今天陸續有人到場遞交申請表及參觀售樓資料，但現場人流不算多。

劏房戶到場趕最後一日交表：希望住大啲

張小姐在截表一小時前，成功趕及到現場遞表。她現時居住僅幾十呎的劏房，故希望可置業改善環境，「希望住大啲，會舒服啲。」

她又指，下午3時獲朋友通知今日是最後截表日，於是立即出發取表，又立即到銀行買本票，「好緊張！又唔識路，又驚（辦事處）收工。」

曾抽居屋港男與女友家人「兩邊遞表」

25歲彭先生早前已在屋邨辦事處提交申請，今日特意到場參觀售樓資料。他說，過去曾以白表資格抽居屋，但兩次均抽不中，笑言：「本身自己冇乜抽獎運。」不過，今年家人見到有綠置居申請機會，便打算試一試，希望可改善居住環境。他又透露，同行女友的家人亦已遞表申請，「純粹試一試，買個機會畀自己。」

彭先生說，家人已住慣市區，故心儀油塘高宏苑，日後首期及供樓會與家人一起分擔。

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申請者批近年單位太細「無誘因讓返間公屋出嚟」

申請者簡先生亦指，他現時正居於油塘區，故同樣心儀油塘高宏苑。不過，簡太批評最近的居屋、綠置居單位太細，與現時居住的出租公屋面積相若，倘子女結婚後便不夠住，「大佬！你嗌人讓返間公屋出嚟，起碼都有個誘因畀人哋夠住先係，完全細到都唔夠住。」

在晚上七時截止申請前，現場職員在手機打開天文台時鐘，並與保安同聲倒數最後10秒。最後未見有申請者「衝閘」，職員在7時正關上售樓處大門。

今期綠置居將在9月29日至10月12日接受申請。三個屋苑合共提供4,693伙，以市價41折定價，售價75萬至261萬元，最平單位以付5%首期計算，只需約3.75萬元便有望「上車」。

▼9月29日，綠置居2022首日接受申請▼



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