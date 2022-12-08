工展會｜周五開鑼　嚴選十大焦點檔位　用最優惠價錢買盡日用品

工展會將於周五（9日）在維園開鑼，《香港01》記者率先讀者精選十大焦點貨品，其中李錦記以5元鮑魚搶佔先機，而其對面檔攤的壽桃牌就以每日限時1元湯包麵吸引客人。海味雜貨品牌安記就推出100元任選特區。而煤氣就推出三折爐具及半價抽油煙機。



今年工展會繼續迎來不少大品牌設攤位擺賣，記者在場內揀選10樣場內值得留意的品牌，每項都有值得留意的貨品：

1：安記海味



安記海味今年投有100元任選特區，並且設有福袋購買。董事總經理潘權輝表示，為慶祝安記海味50周年，首日前100名最快到達工展會安記攤位的參觀者將獲號碼牌作抽獎，「每人都會有一罐鮑魚先」，當中20名獲獎者可獲得價值398元的福袋。另外100元任選特區會有不同海味選購，例如100元三包冬菇等。臘腸亦會有買二送一。

2：李錦記



醬油品牌李錦記以5元1罐鮑魚吸引容人，並且有場內限定商品「麻辨鴨血火鍋湯包」，是市面未有的產品。如果買到一袋二袋，他們更售賣「888全鮑車」及「蠔氣滿載鮑魚車」，一架手拉車載滿鮑魚、花膠及醬料等產品，更有手推車可用。

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3：壽桃牌



就在剛才李錦記對面，麵食品牌壽桃牌在每日早上11時會有30包牛腩淮山麵以1元發售。壽桃牌市場部職員鄭先生表示，「1元湯麵」的收益會捐給慈善機構，惟要留意「1元湯麵」不設找續。鄭先生表示對今年銷情樂觀，預期生意額會有雙位數的增長。

4：美味棧



在美味棧，可以180元購買4罐飽魚，另外亦可以100元購買4袋營養健康麵，有黑芝麻或紅菜頭等口味。亦有湯類配料有特價。美味棧採購經理劉崇智表示，對今年的生意額持觀望態度，「想就一定想生意額有上升，但實際應該同上年打平手」，他指近幾月的展覽都不多人流，不過希望今年工展會可有起色。

5：煤氣



煤氣今年亦有設展，售賣家品及爐具。今年更有爐具以三折發售，折實只以969元就買到一個雙頭煤氣爐。另外有爐具可以用智能應用程式控制，即使不在家中都可以「遙距熄火」。家品方面就有「陶瓷燒烤網」，可直接放在爐頭上作燒烤用，可在家中自製「BBQ」食物。

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6：LocknLock



購買完爐具，當然要購買廚具。廚具產品LocknLock有「美國松木高壓織維防菌砧板」，不同大小砧板以近半價發售，購買後更送多一塊砧板。同時亦有廚用菜刀「日式文武刀」及「氣坑三德刀」都以半價發售。

7：創䂀玩具



大會今年以懷舊玩具為主題，場內更新增玩具區域，讓家長可帶同小朋友選購玩具。創䂀玩具就有100元任選兩件玩具購買，有人氣動漫的角色玩具，亦有不同益智玩具選購。

8：同珍醬油



同珍醬油同樣特價售賣其產品。買1件10元，買3件27元，買5件就40元。而甜醋亦可以30元購買兩支，值得留意。

9：永明製藥



保健用品方面，永明製藥有原價75元的各款活絡油，在工展會以特價20元發售。不同保健品亦有半價或折購發售，如需購買保健品就值得留意。

10：獅球嘜



食油品牌獅球嘜推出「5公升原箱優惠」，以9折價錢發售一箱4支的植物油。同時與「安記海味」推出聯乘優惠，如果購買了4支植物油，可以不同價錢得到安記褔袋1個，有食材又有食油。

本屆本屆工展會分為10個主題展區，如果從天后站近維園游泳池方向進入，會先到「生活家品區」及「蔘茸海味湯料區」，如果想先看家電產品可由此進入。而如果由銅鑼灣皇室堡方向進入，就會先到「食品飲料區」，同珍，時興隆等食品品牌都接近該處入口，再走前多一段路就可見李錦記和壽桃牌的檔灘。想先買食品雜貨，就可以在此入口進入。

「第56屆工展會」詳情：

日期：2022年12月9日至2023年1月1日（共24天）

「網上工展會」則由 2022年12月1日至2023年1月9日舉行（共40天）

地點：銅鑼灣維多利亞公園

開放時間：上午11時至晚上8時

（每天展會結束前30 分鐘及最後一天結束前1小時停入場）

門券價格：港幣8元

（註：身高1米或以下小童、65 歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場）

展會詳情：官方網頁www.hkbpe.com.hk、「網上工展會」online.hkbpe.com.bk，或下載「工展會 App 」

