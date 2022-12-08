將軍澳綫列車停駛｜車鈎緩衝器「鬆開」肇禍　專家：鬆脫非常罕見

本周一（5日）將軍澳綫列車脫鈎，出現「甩卡」事故，港鐵今日（8日）提交初步調查報告。港鐵車務總監李家潤表示，事發當日車鈎的緩衝器「鬆開」，令上方的通道亦拉長。感應器檢測到問題後已即時制停列車，事後調查見到車鈎仍然緊扣。港鐵指會繼續調查事故成因。



香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，緩衝器類似於彈弓，在轉彎時適時拉長及保持車卡與車卡之間的距離。他又指緩衝器鬆脫的情況非常罕見，或因漏油或漏氣等因素導致鬆脫。不過他指，就算緩衝器完全鬆脫，地板設計亦會防止車上的乘客踩空而跌落路軌。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡事故▼



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張年生表示，緩衝器位於車鈎後面，每一車卡兩邊各設有一個緩衝器。緩衝器掛住車鈎，而車鈎則扣住對面車卡的車鈎。當列車轉彎時，車輪與車輪之間的距離會改變，而緩衝器就類似於彈弓，轉彎時會拉長，「令架車唔會夾扁咗」。在直路行駛時，緩衝器亦會保持車卡之間的連接距離。緩衝器通常分為液壓、油壓或氣壓，「架車唔分開、唔離開咁大個罅，都係緩衝器拉緊」。

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港鐵今日指事發當日車鈎的緩衝器鬆開，觸發刹車系統。張年生稱，當車上感應器偵測到緩衝器的距離不正常地拉長，就會觸發緊急刹車系統。不過緩衝器鬆脫屬非常罕見，通常「唔會自己鬆開」，鬆脫原因或因漏油、漏氣等因素導致。

張年生指，就算緩衝器完全鬆脫，地板「長過緩衝器最長的行程」，可防止車上的乘客踩空而跌落路軌，認為仍比較安全。至於港鐵事後調查見到車鈎仍然緊扣，他又指，車鈎非常堅實，「好難甩，係要外力夾硬拉佢先會拉得甩。」