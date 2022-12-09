工展會｜李家超行40分鐘花2755.5元　買花菇、合桃酥及雞仔餅等

第56屆工展會今日（9日）在銅鑼灣維園開鑼，今早舉行開幕典禮，行政長官李家超出席。他於參觀工展會期間估計花費近2000元，購買花菇、腰果、雞仔餅、合桃酥及花束。被問到是否辦年貨，李笑言「今日係支持工展會」。



特首李家超參觀工展會期間估計花費近2000元，購買花菇、腰果、雞仔餅、合桃酥及花束。（黃金棋攝）

特首工展會購物list



安記



1. 大腰果（半斤裝）$200



2. 安記金牌厚花菇3包優惠裝 $300



3. 「安記海味」小福袋 X 3 $594



4. 環保購物袋 $1



自然派



1. 自然派懷舊雞仔餅180克 $100



2. 自然派香脆雞仔餅150克 $100



3. 自然派合桃酥168克 $100



4. 自然派北海魷魚絲100克 $100



5. 自然優選背心袋 $0.5



兩生花



1. 仿真花（小）$180



2. 仿真花 （大）$1080



總數：$2755.5



李家超在工展會首先參觀今屆新設立的「經典懷舊玩具區」，聽取檔主介紹，並手持蜘蛛俠玩偶拍照。其後他到「安記海味」攤位，負責人介紹所售福袋及臘腸，而李亦拿起數袋花菇。李其後到訪東華三院社企攤位，以手語向攤位人員說謝謝，並與職員一起以手語說出「我愛香港」。

李家超對記者指，今日分別花費1000多元及500元，購買花菇、海味福袋、腰果、雞仔餅、合桃酥及花束。他於工展會中參觀約40分鐘後離開。

至於廠商會會長史立德在致辭中指，工展會見證企業在逆境求變的獅子山精神，而今屆亦是廠商會成立88周年的壓軸項目。他認為，工展會向外界展示「Hong Kong is Back」的訊息，說明本港已踏上復常之路。

史又指，今屆工展會雲集超過860個攤位，規模回復至近乎疫情前水平，而持「黃碼」人士亦可進入工展會「掃貨」，相信今屆工展會將重見遊人如鯽的場面。