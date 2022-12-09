內地新十條｜金冬雁：不是準備得十分好　現海嘯式爆發可能性大

內地周三（7日）宣布10項新防疫措施，大幅放寬隔離、檢測及使用健康碼等措施。但香港大學生物醫學學院教授金冬雁憂慮，內地不是準備得十分之好，一下子大幅放寬防控，社區出現似本港今年初海嘯式爆發的機會大，故要很小心。



▼12月7日 內地宣布10項新防疫措施 廣州港人冀盡早通關▼



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金冬雁今早（9日）在港台節目中指出，內地一下子放寬防疫措施，不是準備得十分好，又是在冬天，或出現海嘯式爆發。他提到，或會好像香港今年初第五波，2至4月時的情況，所以要很小心。

佢依家咁樣放寬法，失驚無神一下子，唔係準備得十分之好，又係一個冬天嘅情況下放寬，好似我哋2至4月咁，海嘯式爆發可能性係大。 金冬雁

金冬雁擔心內地放寬防疫後出現海嘯式爆發。

他稱，最重要是搞清楚目標是甚麼，是否將防重症、防死亡做到似香港般，並確保醫院服務、防長者感染作為最高目標，「要有數條防線做得好，才可達成這個目標。」他又擔心如果毋須做核酸檢測便能進入醫院，容易發生院內感染，也會保不住門診。

內地一旦海嘯式爆發，他指，不一定能夠好像香港一樣，在兩個月內結束海嘯式爆發，舉例台灣爆發Omicron疫情後就一直未曾回落。

內地防疫已朝著寬鬆防疫措施方向，但他稱，本港仍以嚴厲的做法應對，建議當局可研究放寬公立醫院的防疫措施，例如確診患者可在普通科病房治療，以釋出更多醫療資源。