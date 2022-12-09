工展會｜海味店抽獎送150罐鮑魚　得獎者排一小時：好少咁幸運

第56屆工展會今日（9日）在銅鑼灣維園開鑼，不少產品以1元促銷作招徠。工展會今早11時開幕，過百市民已早早排隊等入場。當中有海味攤位免費向首100名入場人士各派發一罐罐頭鮑魚，並舉行大抽獎，三名幸運兒贏得150罐罐頭鮑魚。有中獎幸運兒指，會與親友分享，笑言原本打算入場購物，不過因中獎，「咁樣要嚟兩次啦，第日再入嚟買嘢。」



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今日工展會11時開幕前，已有過百名市民在維園外排隊等候入場。而大會一公布可入場後，不少市民快步跑往出售1元商品的攤檔，有售1元鮑魚的攤檔在5分鐘內已售完限額。而開幕後工展會內隨即人頭湧湧，不少入場人士帶同手推車及行李喼掃貨。

安記海味於今屆工展會開鑼日舉行大抽獎，首100名入親人士可獲贈免費鮑魚。(夏家朗攝)

當中安記海味於今屆工展會開鑼日舉行大抽獎，首100名入場人士可獲贈免費鮑魚，並抽出三名幸運兒，可各獲150 罐罐頭鮑魚。其中一名幸運兒葉女士興奮指中獎十分開心：「我排100號，最後一個都抽到，好驚喜呀，好少咁幸運。」她表示，今早10時已到達維園排隊，計劃與親友分享所得的罐頭鮑魚：「自己一個點食呀，成百幾罐。」

葉女士居於屯門，車程亦逾一小時。她笑言原本預計花費2000元，入場購買海參等，不過由於中獎，須帶走三輛手推車份量的鮑魚，故雖路途遙遠，亦打算擇日再入場掃貨：「咁樣要嚟兩次啦，第日再入嚟買嘢。」

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另一名中獎幸運兒周太居於東涌，約於10時半已到達維園外排隊，得到150罐鮑魚後同樣打算與親友分享。周太又稱，過往每年均會到訪工展會購物，不過由於過去兩年多受疫情影響，中斷到場習慣，至今年才「復常」。她計劃今年將年花費1000多元購買不同物品，又認為今年今屆工展會首日氣氛熱烈，現場人山人海。