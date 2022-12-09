壹號雲頂、Wetland Seasons Bay等12處污水呈陽性　5萬人須快測

本港新冠肺炎疫情回升，確診個案蔓延各區。港府今日（9日）公布，因應沙田及元朗的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約五萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，涉及的地點包括沙田好運中心、壹號雲頂、雲頂峯及晉名峰，以及元朗栢慧豪園及Wetland Seasons Bay。



▼12月9日 部份污水檢測結果呈陽性地點▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點涉及：

．沙田區 — 好運中心、豐景花園、碧霞花園、壹號雲頂、銅鑼灣山路15-117號、頂峰別墅、嘉御山、雲頂峯、旭禾苑及晉名峰

．元朗區 — 栢慧豪園及Wetland Seasons Bay

▼12月8日 每周疫情記者會▼



當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報www.chp.gov.hk/ratp。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。