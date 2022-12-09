金冬雁：檢測中心人流增交叉感染風險　倡連續三日做快測

政府昨日再放寬防疫措施，包括縮短隔離令及檢疫令至5日。香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁今日（9日）在電台節目表示，關注入境人士及院友等高風險人群需到檢測中心進行核酸檢測，增加了交叉感染的風險，建議政府應安排錯開高風險人群的檢測時間；又指連續三日做快速測試比做一次核酸測試更有用。

醫務衞生局副局長李夏茵則指，防疫政策放寬主要視乎群體內防疫屏障，現時疫苗接種率高有條件可逐步放寬。



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金冬雁倡政府讓市民連續三日做快測

金冬雁表示，入境人士及院舍院友等高風險人群都要去檢測中心測試核酸，增加了交叉感染的風險，建議錯開高風險人做核酸檢測的時間或人次。他稱，連續三日做快測比做一次核酸測試好，建議政府改善相關制度保證市民可測試核酸、或連續三日做快測，並準確呈報結果。

金冬雁表示，入境人士及院舍院友等高風險人群都要去檢測中心測試核酸，增加了交叉感染的風險（資料圖片/廖雁雄攝）

李夏茵稱，目前本港的主流病毒株仍是Omicron BA.5，約佔個案70%，故有空間調整防疫政策。約93%的密切接觸者可在5日內辨識到有否感染，提早檢疫期是穩妥的安排。她指目前無論是否已接種疫苗，染疫後發病時間相差不大，如確診後第4及5日的快測結果為陰性，即可完成隔離。

李夏茵：不能將醫管局措施照搬社區

至於醫管局早前已縮短員工染疫後復工時間，李夏茵稱，醫管局超過9成員工已接種足夠疫苗，工作時亦有防護裝備，感染機會較低，強調放寬防疫主要看群體免疫屏障，醫管局員工與市民是有分別，認為將同樣的防疫措施照搬到社區，未必令人放心。

金冬雁表示，社區仍中11萬的80歲以上老人家一針都未打，「如果佢哋都打咗針，可以再行多啲」，他稱，縮短隔離檢疫至5日的措施只是微調，不需太擔心會增加社區感染風險。若海外抵港人士在抵港後第六、第七日才陽性，有可能是社區感染而非入境時感染。

近日確診數字上升，金冬雁表示如今疫情整體趨平穩，只是微升，不會一直上升，不少確診過或已打針的市民有穩定免疫力。