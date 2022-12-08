強制檢測｜41幢大廈上榜 涉盈翠半島、港灣豪庭、海翩滙等
撰文：黃煦緻
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醫務衞生局今晚（8日）公布最新強制檢測名單，共41幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括將軍澳海翩滙2座、大角咀港灣豪庭9座、青衣盈翠半島11座等。
上榜大廈中，葵涌及沙田亦有9幢大廈各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明任何人在12月2日至8日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月9日或10月1日）前往進行核酸檢測。
▼12月8日 部份強檢大廈▼
當局表示，有32幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中東區上榜大廈最多，有5幢上榜，包括鰂魚涌太古城海星閣、柴灣富怡花園4座、筲箕灣望隆街2號銀河廣場等。緊隨其後的沙田區亦有4幢上榜，包括愉景花園C座、水泉澳邨欣泉樓等。
此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9幢涉葵涌及沙田的大廈被納入強制檢測公告，其中沙田區佔6幢上榜，涉大圍美松苑富松閣、沙田駿洋邨駿湖樓、禾輋邨景和樓等。餘下的葵涌大廈涉3幢，包括安蔭邨盛蔭樓、石籬二邨石欣樓及石廣樓。
根據公告，任何人在12月2日至8日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（12月9日或10月1日）前往進行核酸檢測。
政府已在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場（近龍翔道及天馬苑）新增常設的社區檢測站，而位於葵涌安蔭邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周六（10日）。
▼12月8日 強制檢測大廈名單▼
12月8日強檢大廈：
將軍澳海翩滙 2 座
沙田新田圍邨欣圍樓
沙田水泉澳邨欣泉樓
沙田愉景花園 C 座
沙田愉田苑愉瑞閣
上水上水名都巴黎閣
粉嶺綠悠軒 4 座
大埔怡雅苑怡禮閣
大埔策誠軒 U 座
大埔東昌街 6-16 號東昌閣
屯門叠茵庭 6 座
荃灣綠楊新邨 E 座
荃灣寶石大廈 2 座
荃灣荃景花園 8 座
青衣盈翠半島 11 座
長沙灣麗翠苑麗森閣
大角咀港灣豪庭 9 座
紅磡碧麗花園 2 座
紅磡紅磡邨紅暉樓
九龍塘百樂園 B 座
九龍灣德福花園 B2 座
觀塘順天邨天韻樓
觀塘翠屏(北)邨翠楠樓高座
樂富德強苑德華閣
牛池灣彩虹邨紫薇樓
牛頭角定業街19號仁寧大廈
九龍城啓晴邨悅晴樓
柴灣富怡花園 4 座
筲箕灣望隆街 2 號銀河廣場
筲箕灣筲箕灣道 333 號樂融軒
鰂魚涌南豐新邨 4 座
鰂魚涌太古城海星閣
污水陽性大廈：