強制檢測｜41幢大廈上榜　涉盈翠半島、港灣豪庭、海翩滙等

醫務衞生局今晚（8日）公布最新強制檢測名單，共41幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括將軍澳海翩滙2座、大角咀港灣豪庭9座、青衣盈翠半島11座等。



上榜大廈中，葵涌及沙田亦有9幢大廈各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明任何人在12月2日至8日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月9日或10月1日）前往進行核酸檢測。



▼12月8日 部份強檢大廈▼



當局表示，有32幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中東區上榜大廈最多，有5幢上榜，包括鰂魚涌太古城海星閣、柴灣富怡花園4座、筲箕灣望隆街2號銀河廣場等。緊隨其後的沙田區亦有4幢上榜，包括愉景花園C座、水泉澳邨欣泉樓等。

此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有9幢涉葵涌及沙田的大廈被納入強制檢測公告，其中沙田區佔6幢上榜，涉大圍美松苑富松閣、沙田駿洋邨駿湖樓、禾輋邨景和樓等。餘下的葵涌大廈涉3幢，包括安蔭邨盛蔭樓、石籬二邨石欣樓及石廣樓。

根據公告，任何人在12月2日至8日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（12月9日或10月1日）前往進行核酸檢測。

政府已在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場（近龍翔道及天馬苑）新增常設的社區檢測站，而位於葵涌安蔭邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周六（10日）。

▼12月8日 強制檢測大廈名單▼



12月8日強檢大廈：



將軍澳海翩滙 2 座

沙田新田圍邨欣圍樓

沙田水泉澳邨欣泉樓

沙田愉景花園 C 座

沙田愉田苑愉瑞閣

上水上水名都巴黎閣

粉嶺綠悠軒 4 座

大埔怡雅苑怡禮閣

大埔策誠軒 U 座

大埔東昌街 6-16 號東昌閣

屯門叠茵庭 6 座

荃灣綠楊新邨 E 座

荃灣寶石大廈 2 座

荃灣荃景花園 8 座

青衣盈翠半島 11 座

長沙灣麗翠苑麗森閣

大角咀港灣豪庭 9 座

紅磡碧麗花園 2 座

紅磡紅磡邨紅暉樓

九龍塘百樂園 B 座

九龍灣德福花園 B2 座

觀塘順天邨天韻樓

觀塘翠屏(北)邨翠楠樓高座

樂富德強苑德華閣

牛池灣彩虹邨紫薇樓

牛頭角定業街19號仁寧大廈

九龍城啓晴邨悅晴樓

柴灣富怡花園 4 座

筲箕灣望隆街 2 號銀河廣場

筲箕灣筲箕灣道 333 號樂融軒

鰂魚涌南豐新邨 4 座

鰂魚涌太古城海星閣

污水陽性大廈：



大圍美松苑富松閣

大圍碧田街 2 號美柏苑

沙田駿洋邨駿湖樓

沙田瀝源邨華豐樓

沙田瀝源邨壽全樓

沙田禾輋邨景和樓

葵涌安蔭邨盛蔭樓

葵涌石籬二邨石欣樓及石廣樓