女大專生帶六角匙及噴漆參與示威　官認為具意圖作毀壞　判囚4月

女大專生在2019年在旺角參與示威，人群並有作堵路等行為，她並被警員發現管有六角匙及噴漆等物品，被控管有物品意圖損壞財產罪。她早前認罪，案件今（9日）在九龍城裁判法院判刑，裁判官崔美霞指，當日集結人數眾多、情緒高漲，現場情況或會迅速惡化，被告卻特意帶備涉案物品到場，認為她具意圖作毀壞，考慮到事發至今已隔3年，減刑至監禁4個月。



警方作警告後沒有離開

被告陳詠琪（24歲，學生），被控於2019年10月27日在亞皆老街113號外，保管一罐黑色噴漆及一把長約17厘米的六角匙。當日下午尖沙咀有一個名為「追究警暴」的集會，後來示威群眾在旺角一帶聚集，被告亦在其中，警方在場警告後，她仍沒有離開。

2019年10月27日的追究警暴集會，晚上在旺角演變成衝突。(詳看下圖)

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官稱初犯亦要判刑

崔官指被告選擇留在堵路現場，並帶備非日常用途的物品，認為她有預謀及具意圖摧毀或損壞財產，她又攜同手袖、護目鏡等，明顯是預計在暴力事件發生時可用以保護自己。現場環境可以迅速惡化，被告特意帶備涉案物品到場，令案情變得嚴重，即使她初犯仍需判囚。考慮到被告開審前認罪、案件事隔3年，酌情扣減至4個月監禁。

被告志願當護士

辯方求情指，被告在城大取得學士學位後，現時修讀都會大學精神科護理高級文憑，她辯稱當日為了購買裝修用品而跟隨示威者，對此感到後悔，現仍渴望日後能夠成為護士，相信重犯機會低。

案件編號：KCCC1546/2022