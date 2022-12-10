將藍隧道通車｜今舉行通車儀式　李家超：通車後可早啲返到屋企

將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路將於明日（11日）通車，運輸及物流局今日（10日）舉行通車儀式。行政長官李家超擔任儀式主禮嘉賓，並率先乘搭開蓬巴士行經跨灣連接路。他於致辭時指，兩項基建的落成體現四大特色，在提升市民幸福感同時，亦推動本港發展。



他又表示，通車後往來日出康城及觀塘市中心的行車時間最多可節省20分鐘，指市民「可以早啲返到屋企，多啲時間陪家人。」



▼12月10日 李家超主持將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式▼



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▼11月20日 公益金百萬行經將軍澳跨灣連接路大橋▼



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李家超今日與其他嘉賓乘坐雙層巴士經將藍隧道東行管道及跨灣連接路到達會場，包括署理運輸及物流局局長廖振新、立法會交通事務委員會主席易志明、交通諮詢委員會主席張仁良教授、運輸及物流局常任秘書長陳美寶、運輸署署長羅淑佩及土木工程拓展署署長方學誠。

李家超今日與其他嘉賓乘坐雙層巴士經將藍隧道東行管道及跨灣連接路到達會場，包括署理運輸及物流局局長廖振新、立法會交通事務委員會主席易志明、交通諮詢委員會主席張仁良教授、運輸及物流局常任秘書長陳美寶、運輸署署長羅淑佩及土木工程拓展署署長方學誠。（黃金棋攝）

李家超致辭時指，市民可免費使用將藍隧道，而往來康城及觀塘市中心行車時間料最多可快20分鐘：「住將軍澳市民或者可以遲啲出門口，或者可以早啲返到屋企，多啲時間陪家人。」

他又稱，兩項基建亦可美化景色，當中跨灣連接路為「三合一」，除行車路外，亦設單車徑及行人路，主要節日期間將有特別燈光效果。另外，李表示過去三年關鍵施工階段中遇到「黑暴」及新冠疫情，將藍隧道更兩次因疫情而停工，全賴團隊齊心合力採取不同工序克服困難。

李家超又指，香港回歸25周年期間，本港新增360公里道路，包括12條行車隧道，交通四通八達。他強調政府會以基建先行，釋放沿路發展潛力。而當局本月起就《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》展開公眾諮詢，預計明年底前整合香港基建發展藍圖。

另外，儀式中一名小學二年級學生表演花式單車，李家超致辭時笑言：「我有一個願望，就係個孫都好似剛才個妹妹咁有活力、咁有理想。」