逃出理大6被告求情　控方呈理大損失文件　據悉維修費高達3億

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批示威者在校園內與警方對峙。期間有5男1女從校園逃走至科學館，在更換淺色衣物及脫下裝備後，被到場的警員拘捕，他們早前經審訊後被裁定暴動罪成，案件今（10日）在區域法院作求情，控方呈上一份有關理大損失的文件，據悉校方維修費用高達3億。暫委法官黃士翔聽取求情後，押後案件至下周三（13日）判刑，期間全部被告繼續還押。

6名被告：醫院運輸服務員陳俊邦（23歲）、女學生陳頌欣（19歲）、餐廳經理郭添明（22歲）、學生羅健洋（18歲）、理大學生李日朗（23歲）以及地盤工人袁太林（23歲），被控於2019年11月17至18日，在理工大學一帶與其他人參與暴動。

理大衝突期間，理工大學校園內損毀嚴重。（資料圖片）

控方表明無意讓各被告就理大損失賠償

控方甫開庭指，日前向法庭呈上一份口供，講述理大事件對校方所造成的損失，但無意讓各被告賠償，口供僅供法庭考慮整件事的影響，惟辯方反對呈堂。雙方商討後，控方同意修訂該口供，隱去部份內容。據了解，隱去的部份披露了理大維修費用的實際金額為3億港元。

首被告求情稱有參與抗疫工作

辯方求情指，首被告父親只剩一成視力，不能獨自外出，其姊姊也有腦中風問題。案發至今3年間，首被告沒有放棄自己，曾在醫管局擔任非緊急救護員及參與抗疫工作，亦有考取救生員牌照等。辯方接納，首被告蓄意留守現場，是為達到鼓勵、支持其他在場人士的效果。

2019年11月理大衝突期間，理大受到嚴重破壞。(詳看下圖)

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第三被告稱無參與實質暴力

第三被告代表大律師表示，同意本案屬2019年社會事件中其中一個較為嚴重、甚或最嚴重的暴動，明白事件規模和影響帶來漣漪效應，惟希望法庭考慮第三被告並無參與實際暴力。

亦有被告稱受社會氣氛影響而犯案

大律師關文渭為第五被告求情時，指第五被告案發後有機會更生，但因本案審訊構成不明朗因素。第五被告案發時年輕、不成熟，當日被捕時雖手持攜帶玻璃樽，但沒有使用實際暴力。而第六被告承認因守法意識薄弱、社交媒體影響犯案，沒有想到本案對社會法治的嚴重性，但現時社會氣氛已經不同，相信重犯機會低。

案件編號：DCCC 191,192,195,197,199,202/2021

2019年11月理大衝突期間，理大一帶曾發生激烈衝突。(詳看下圖)