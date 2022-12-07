理大衝突｜19人涉參與油麻地一帶騷亂　1被告突承認暴動罪

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。當中19人的案件原定今（7日）在西九龍法院開審，惟其中一名辯方大律師確診肺炎，押後至下周一（12日）開審。另其中一名男被告今突承認一項暴動罪，押後至1月20日求情。



警方估算示威者曾擲251枚汽油彈

被告鄭文豪 (19歲），承認一項暴動罪，案情指2019年11月17日起，理工大學遭大批示威者佔領，期間亦有人前往理大增援。11月18日晚上，大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，他們多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等，導致交通嚴重擠塞。警方估算示威者在案發期間共投擲了251枚汽油彈。

2019年11月理大外圍至油尖旺一帶均有激烈衝突。(詳看下圖)

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鄭被截時穿黑衣並戴防毒面具

警方作多次警告後發射催淚煙驅散，惟示威者未有散去。警方其後展開圍捕行動，示威者四處逃散，最後共213人被截停，鄭文豪為當中被截停的其中一人，當時他一身黑衣打扮，戴有護目鏡、防毒面具、手套等。

餘下18名被告：勞俊軒 （27歲）、呂鋒（20歲）、吳進欣（23歲）、倪倬傑 （25歲）、蕭竣旻 (20歲）、蕭子慧 （23歲）、蕭穎鈊（22歲）、黃靖斐 （19歲）、黃紫情（26歲）、張振鴻（31歲）、張婉兒（19歲）、趙泳姿（19歲）、鍾凱文 （19歲）、古倩誼 (21歲）、黃沅詩 （18歲）、林堅信（21歲）、李浚維 （18歲）及何羚甄（17歲），同面對一項暴動罪，指他們於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。張振鴻另被控管有物品意圖摧毀財產罪，指其管有1枝汽油、3塊布及4個打火機。

案件編號：DCCC 443、576、656/ 2021