工展會｜麵食品牌疫後復出料生意達百萬元　市民豪花$3000辦年貨

第56屆工展會今日（9日）在銅鑼灣維園開鑼，開幕約兩小時即人頭湧湧。麵食品牌壽桃牌自新冠疫情後再度參展，負責人解釋由於過往疫情風險，加上社會氣氛沉重，今年有感本港步向復常，故重新參與，負責人直言對銷情樂觀，預計生意額可達過百萬元。



有到場市民特意帶同行李篋掃貨，預計豪花2000至3000元購買花菇、臘味等辦年貨，並特意到工展會支持本地品牌：「疫情咁耐幫襯下，振興香港經濟，呢度又大部份都係香港牌子。」



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今屆工展會展期由即日起至明年1月1日，入場費8元。工展會今早11時開幕後，場內人山人海，當中以海味檔最受歡迎，安記海味董事總經理潘權輝表示，最近本港疫情放緩，相信市民會外出散心到工展會購物；加上今年展期接近農曆新年，「好多人過冬、辦年貨都會入工展會買嘢」，故預期今年生意額比去年有20%增長，預備的貨量亦有增加，「希望可以追到疫情前嘅生意，都有信心。」

不過今年工展會繼續不設試食，潘認為對宣傳有影響，舉例指冬菇等產品如有試食，可吸引市民購買，現時唯有推出更多優惠吸客，如100元三包冬菇等。

壽桃牌每日30個名額 1元購買牛腩准山麵

另外，壽桃牌自疫情以來再次參加工展會，銷售及市場部代表呂先生解釋，疫情爆發後社會氣氛沉重，加上經濟出現下行趨勢，故過去數年沒有參與任何展覽，至今年「重出江湖」參加美食博覽後，發現不少市民十分支持該品牌，故延續美食博覽的熱潮，參與今年工展會。對於生意額方面，呂指食品類產品不太受經濟影響，預計工展會可帶來過百萬元的生意額：「非常有信心，返到疫情之前水平。」

至於優惠方面，該品牌推出每日30個名額，以1元購買牛腩淮山麵，亦有以茶餐廳麵食為主題的產品。被問到今年不設試食會否影響推廣？呂先生坦言參展前亦感擔心，但美食博覽的經驗發現：「我哋嘅價錢已經抵銷咗無得試食嘅影響，當然有得試食、大家有得除口罩『重見天日』就最開心啦。」他又指，會在攤位中擺放屏幕，播放產品片段以吸引客人。

市民拖篋入場 盼振興香港經濟

入場市民陳先生表示，入場未夠一小時已花費逾500元，主要購買冬菇及臘肉等過年食品。被問到是否工展會首日即到場「掃平貨」，他笑言：「得閒過嚟買下嘢，啲嘢平過出面10至20元。」他預算會在工展會內花費約1000元，主要用作購買麵食。

另一入場市民高先生則特意帶同行李篋到場辦年貨，購買了花菇及健康食品，他指過往每年都會到工展會購物，今年則預計花費2000至3000元支持本港品牌：「疫情咁耐幫襯下，振興香港經濟，呢度又大部份都係香港牌子。」對於場內不設試食，高先生認不需要試食：「疫情咁都唔好除口罩啦。」

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▼12月8日 維園工展會預展▼

