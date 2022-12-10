強制檢測｜49處上榜　涉沙田第一城、栢景臺、蝶翠峰、維景灣畔等

醫務衞生局今晚（10日）公布最新強制檢測名單，共49幢大廈上榜。當中沙田區有7幢大廈，涉及將沙田第一城第35座及第49座、沙田中心安寧大廈；馬鞍山雅典居第 6 座、聽濤雅苑第 8 座等，而北區亦有5幢上榜，包括皇府山第1 座、粉嶺碧湖花園第 6 座等。



上榜大廈中，有7幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明，任何人在12月4日至10日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月11日或12月12日）進行核酸檢測。



▼12月10日 部份強檢大廈▼



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當局表示，有 42幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中沙田區上榜大廈最多，有7幢上榜，包括沙田第一城 35 座及49座、沙田中心安寧大廈、愉城苑城榮閣、花園城雅碧苑；馬鞍山雅典居 6 座、聽濤雅苑 8 座。緊隨其後的北區亦有5幢上榜，包括皇府山 1 座、粉嶺碧湖花園 6 座等。

▼12月10日 強檢大廈列表▼



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此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7幢大廈被納入強制檢測公告，其中沙田區佔3幢，涉沙田駿洋邨駿山樓、禾輋邨泰和樓、大圍美城苑暉城閣等。九龍灣涉2幢，包括牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓、石籬二邨石欣樓及石廣樓；觀塘涉順利邨利明樓；大埔測涉大埔富亨邨亨翠樓。

根據公告，任何人在12月4日至10日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（12月11日或12月12日）前往進行核酸檢測。

政府已在青龍頭豪景花園籃球場側空地新增臨時流動採樣站，而位於葵涌安蔭邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周日（11日）。

12月10日強檢大廈：

將軍澳維景灣畔 12 座



沙田沙田第一城 19 座



馬鞍山聽濤雅苑 8 座



沙田沙田中心安寧大廈



沙田愉城苑城榮閣



沙田沙田第一城 35 座



馬鞍山雅典居 6 座



沙田花園城雅碧苑



大埔中心 6 座



大埔太和邨麗和樓



上水順欣花園 1 座



上水中心 1 座



上水皇府山 1 座



粉嶺碧湖花園 6 座



粉嶺欣翠花園 3 座



元朗新時代廣場 5 座



元朗蝶翠峰 5 座



屯門恒順園 8 座



屯門聚康山莊 2 座



屯門冠峰園 5 座



屯門兆安苑定賢閣



葵涌雍雅軒 1 座



荃灣豪景花園麗晶閣



荃灣東亞花園長發樓



荃灣東亞花園大發樓



深水埗怡閣苑怡欣閣



美孚新邨 2 期吉利徑



何文田欣圖軒 4 座



何文田萬基大廈 E-H 座



何文田邨靜文樓



九龍塘廣播道 8 號翠華園



大角咀西九龍紀律部隊宿 舍 1 座



新蒲崗康強洋樓 A 座



黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍 A 座



牛池灣新麗花園 C 座



觀塘順緻苑順美閣



北角栢景臺 2 座



鰂魚涌南豐新邨 9 座



鰂魚涌英皇道1048號益發 大廈



銅鑼灣告士打道 275 號海都大廈



石塘咀龍暉花園 1 座



香港仔香港仔中心海龍閣



污水陽性大廈：

沙田駿洋邨駿山樓



牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓



觀塘順利邨利明樓



沙田禾輋邨泰和樓



九龍灣麗晶花園 1 及 2 座



大埔富亨邨亨翠樓



大圍美城苑暉城閣

