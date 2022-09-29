懲教署授中式步操　逾60種子導師畢業　民安隊將全面操「正步」

本港紀律部隊及制服團體正逐步邁向中式步操，香港懲教學院7月展開「正步人生」計劃，為不同輔助部隊和青少年制服團體舉辦中式步操導師課程，為各制服團體未來引入中式步操打好基礎。計劃推行至今已為5個輔助部隊和青少年制服團體，包括民安隊、香港航空青年團、香港海事青年團、醫療輔助隊及香港航海學校，中式步操導師課程已有超過60名種子導師畢業。



民安隊及香港航空青年團代表分別在7月及8月接受懲教處的中式步操訓練，各有30多位隊員及團員成為種子導師，將繼續教導隊內或團內的青少年隊員中式步操。民安隊及香港航空青年團亦表示將全面採用中式步操，分別會在年底及明年正式採用。



懲教主任及懲教署中式步操導師徐沃延表示，計劃推行至今，已為5個輔助部隊和青少年制服團體開辦了中式步操導師課程，當中已有超過60名種子導師完成課程，並協助所屬團體推廣和轉用中式步操，期望藉着計劃，訓練更多種子導師，讓他們將中式步操的技巧和禮儀傳授給他們的青少年隊員。

設有AI機器檢測修正步姿

一級懲教助理劉志雄表示，中式步操課程為期5日，內容包括基本原地動作、步操流程和升旗儀式。徐沃延補充，課程最後會進行考試，包括個人和團體動作及口令。

徐續指，計劃亦有延伸培訓部分，「種子導師」將完成中式步操訓練的青少年隊員轉介香港懲教學院進行，內容包括使用人工智能（AI）中式步操學校站去修正姿勢，進行國家安全講座、生涯規劃活動及入職講座。

航空青年團明年採用中式步操

民眾安全服務處行動及訓練主任及已畢業的民眾安全服務隊種子導師代表陳明德指，是民安隊主動聯絡懲教處提供中式步操訓練，在今年7月初派出約33人接受導師課程，全部順利畢業，亦會提供網上學習平台供隊員複習。陳續表示，民安隊將在年底會正式採用中式步操的訓練和操場禮儀。

香港航空青年團步操訓練組主管及已畢業的香港航空青年團種子導師代表譚國強上尉表示，自1971年成立至今，香港航空青年團一直使用英式步操，但為了增強團員對國家的認同感，以及體現團隊對祖國和特區政府的莊嚴承諾，將在明年正式採用中式步操。譚指相關的中式步操訓練在8月中已經開始，約30多名代表成為種子導師，再教授其他團員。現在亦有已完成訓練的團員協助大學升旗禮，如科大國慶升旗禮。

海事青年團、醫療輔助隊及香港航海學校正受訓

香港海事青年團、醫療輔助隊及香港航海學校代表種子導師正接受訓練，他們按照懲教署中式步操導師的口令去進行不同動作，導師亦會指導動作不標準的種子導師，並指正動作。

種子導師和青少年學員在訓練過程亦可體驗人工智能中式步操學習站，透過機器檢測中式步操動作是否標準。在選擇動作後，按照機器指示音進行動作，最後便會由人工智能評核得出報告，以百分比形式展示動作完成度。

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懲教主任：中式與英式步操分別在於「正步」

懲教主任徐沃延表示，懲教署在2020年年底前後4次邀請解放軍三軍儀仗隊到懲教學院提供訓練。當中與過去進行英式步操最大的分別就在於英式步操沒有「正步」動作，而「正步」動作亦是中式步操中最標誌的動作，所用到的肌肉也與以往不同，需要花更多時間去練習動作。