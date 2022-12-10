醫管局放寬隔離安排　確診者毋須住獨立病房　梁子超：有一定風險

內地日前宣布放寬防疫措施，香港醫管局最新亦向員工發出指引調整防控政策，該局指因應國家對Omicron病毒的最新科學認知，醫管局調整內部防控政策，未來只會為有病徵的患者進行檢測，而非一刀切式進行篩查，同時容許確診病人與非新冠病人同住同一病房，但要確保兩者要有足夠距離。



呼吸系統科專科醫生梁子超批評醫管局新指引是東施效顰，認為如容許確診病人與非新冠病人同住同一病房，有一定感染風險。他強調，現時長期出入醫院的長者仍有三成未有接種疫苗，認為醫管局應分開處理新冠病人及非新冠病人的病房。



在向全體員工公布中指有必要因應國家對病毒最新科學認知調整內部防控政策

醫管局昨日（9日）向全體員工公布中央傳染病及緊急應變委員會(CCIDER)的最新討論報告，指局方有必要因應國家對Omicron病毒的最新科學認知，而調整醫管局內部防控政策，故向全體員工發布更新病人篩查、隔離及出院指引。

集中資源為較高風險病人入院篩查 包括血液科、器官移植及腫瘤科

據相關討論報告的內容，醫管局將繼續會為有病徵的入院病人進行核酸篩查，另亦會集中資源為較高風險或抵抗力較弱的病人進行入院篩查，包括血液科、器官移植及腫瘤科的病人，其他病人則會按需要安排檢測。至於，急症室及普通科門診則會為有病徵的病人安排快速檢測，以供其在家測試。

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容許確診病人與非新冠病人住同一病房

就確診病人隔離方面，醫管局會採用「多功能隔離模式（versatile isolation mode）」提升醫院隔離能力，容許確診病人與非新冠病人同住同一病房，但則要確保兩者要隔離足夠距離。不過，相關病房需保持良好的通風，如使用 HEPA 過濾裝置或排氣扇。

另外，確診患者亦只可使用指定廁所，或每次有確診患者使用廁所後需要消毒，以免傳播。局方亦會限制確診患者活動，並要求患者帶上口罩，但可容許親人探訪。至於照顧確診病人的員工則需有全套個人防護裝備。

現時病房有病人被檢測到陽性結果，需要為同一病格的病人進行核酸檢測。醫管局表示，日後只會為同病格的患者為期5天的醫學監測，除非病人有病徵，才會做核酸檢測。

隨著上周四政府更新確診病人及密切接觸者的隔離及檢疫安排，醫管局亦會跟隨相關安排，醫護毋須再考慮其出院後是否有合適地方繼續隔離，一旦情況穩定、合乎臨牀標準就可出院，但醫生會繼續採取審慎態度，確保院舍病人的新冠病情不具傳染性才可返回院舍。

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醫管局：要確保有足夠病床及人手應對新冠和冬季服務高峰期需求

醫管局回覆查詢時表示，局方經檢視疫情的最新發展及科學數據後，決定更新公立醫院應對新冠肺炎的感染控制措施，以確保公立醫院有足夠病床、資源及人手，應對新冠疫情和冬季服務高峰期的額外服務需求，以及減低因為病床、資源及人手調動對其他病人和服務的影響。

發言人續指，會監察有關措施的執行情況。醫管局呼籲病人及訪客，出入醫院時需嚴格遵守各項感染控制措施，亦應注意個人衞生，以減低傳播病毒的風險。

呼吸系統科專科醫生梁子超批評醫管局此改變是東施效顰。（資料圖片）

梁子超批評改變是東施效顰

呼吸系統科專科醫生梁子超批評醫管局此改變是東施效顰，認為如又容許確診病人與非新冠病人同住同一病房，有一定的傳播風險。他強調，現時長期出入醫院的長者仍有三成未有接種疫苗，指醫管局不應迷信設立HEPA 過濾裝置可以減低傳播風險，認為局方有必要分開處理新冠病人及非新冠病人的病房。

對於局方只為有病徵病人做核酸檢測，梁子超認為，恆常做檢測可以及早發現確診者，現時不少打三針的長者確診後亦會過世，擔心到有病徵才為其進行檢測，可能會延遲了患者得到治療的時間，增加死亡風險。