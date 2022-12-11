將藍隧道｜將軍澳跨灣大橋人流不絕　街坊首踏足：橋上踩單車好爽

撰文：江麗盈
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將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路大橋今日（11日）啟用，不少市民來大橋欣賞景色、跑步及踩單車。有居民表示，從日出康城踩單車到調景嶺只需10分鐘，直言在橋上踩單車「好爽」，未來會帶區外朋友上橋觀光；也有家長帶同孩子前來，笑言行大橋為他們增添不錯的親子活動選擇。

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跨灣大橋啟用後，橋上人流不絕，非常熱鬧，當中不乏當區居民，有小朋友踩著滑板車、跟父母同遊，也有居民帶同寵物來散步。而在單車徑穿梭的單車客也不少。

▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼

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▼12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼

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居於日出康城的謝女士今早從屋宅踩單車出發，經過大橋來到近調景嶺的單車路，她直言在橋上踩單車、同時欣賞海景的感覺「好爽」，又指今日有太陽及微風相當舒服。

謝女士指，大橋過去未啟用時，要由日出康城踩單車前往調景嶺站，至少要25分鐘，但現時經大橋來調景嶺只需10分鐘，「如果快可能5分鐘都得，真係方便咗將軍澳居民。」

謝女士指，在大橋上踩單車「好爽」。（江麗盈攝）

她表示，大橋不止方便居民，亦會是區內地標，未來有區外朋友來訪，會帶他們來大橋走走。不過，她隨後提到，大橋景觀雖美，但擔心會受未來填海計劃影響，「前半生工作，後半生供樓，都係想到安居樂業，（填海）唔止影響景觀，仲影響居民。」

市民：約20分鐘行完大橋 「有啲攰」

藍先生跟太太推著兒子由日出康城出發，他說大約用20分鐘才行畢大半路程，笑言雖然行大橋是不錯的親子活動，但行過想難免有些攰，「如果佢（兒子）大個就會好啲，自己踩單車。」他續指，大橋現時會成為地鐵以外，由日出康城到調景嶺的選項。

藍先生跟太太表示，行大橋會成為親子活動選項。（江麗盈攝）

另一位將軍澳街坊李女士則跟丈夫來散步，她說以往都有閒時到海濱散步的習慣，期待大橋啟用已久，日後會多些來大橋散步。

李女士說期待大橋開通已久，未真正行上橋已覺得沿路風景優美。（江麗盈攝）
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