將藍隧道通車｜將隧收費員最後當值寒風感溫暖　司機不捨送上告別

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路周日（11日）通車，將軍澳隧道凌晨起轉為免費，30多名收費員即將退下工作崗位。有收費員最後一夜上班，收費廣場雖有點寒意，卻被人情味熱了心腸。在收費站工作8年的林女士表示，過去用工作消磨時間，一時之間突然好多時間感到有些空虛，未來會休息一段日子。



她稱最後一日在收費亭當值，有不少司機路過均問候她、向她告別：「佢哋話『最後喇真係好唔捨得你、最後畀3蚊你啦』，咁我就話你哋行得開心啲啦，真係好温馨好有人情味。」



將隧收費廣場最後一夜仍有多名收費員當值。林女士約晚上11時下班，她表示公司已告知她收費廣場會結業，但須上班至周三（14日），又稱公司指：「唔係話炒，係結業，勞工處話會有培訓。」她指過去8年工作開心，笑言：「我8年算短，有啲廿幾年，都做得幾開心，唔係都做唔到8年。」

我8年算短，有啲廿幾年，都做得幾開心，唔係都做唔到8年。 將軍澳隧道收費員林女士

最後一個當值日，林女士坦言最不捨是每個經過收費亭的司機，從他們身上感受到濃厚的人情味。她說，每日面對大量司機，有一些住在將軍澳的司機每天都會經過，自己或許未能記住對方，但對方卻記得自己。

將隧收費員林女士表示，最不捨是每個經過收費亭的司機。（夏家朗攝）

司機經過道別 林女士：佢哋話最後畀3蚊你啦

她感慨表示，不少司機今晚經過時都有向她道別，又擔心她會否失業，勉勵她若找不到工作就休息一段日子，「佢哋話話『最後喇真係好唔捨得你、最後畀3蚊你啦』，咁我就話你哋行得開心啲啦，真係好温馨好有人情味。」

即將失去多年工作，林女士稱因家住將軍澳，才選擇這份工作：「返工可以消磨時間，而家變咗好多時間，空虛啲，暫時冇嘢做。」她指現時約30多名收費員同事，部份人年紀較大，或選擇退休，自己則會休息一段時間。

嘆生存空間越縮越窄

隨著多條隧道豁免收費或推動電子收費，林女士亦嘆收費員生存空間越縮越窄：「（做收費員）啲時間都幾開心，之後都會同同事食下飯。」

將隧工作26年 收費員王女士不捨：與司機大家都互相祝福

另一名收費員王女士自1996年已在將隧工作，至今已有26年：「有啲唔捨得，做咗咁多年。」她又稱與不少司機認得對方：「我都有同佢講拜拜，大家都互相祝福，祝身體健康。」

據運輸署早前回覆查詢表示，將隧有130名員工，當中約30人受豁免收費影響，當中主要為收費員，並指已要求營辦商，處理受影響的員工調職、離職。