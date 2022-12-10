將藍隧道巴士｜5條新線12.12起運作　班次收費一覽　返工返學必睇

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋明日（11日）上午8時通車，運輸署今日（10日）表示，五條行經將藍隧道的新專營巴士路線將於下周一（12日）起，在星期一至星期五上午及下午繁忙時段提供服務。五條新線分別往大埔工業邨、荃灣西站、長沙灣甘泉街、長沙灣海達邨及尖沙咀東，最貴單程收13.4元。五條新線每日班及收費，一文全看清。



▼12月10日 李家超主持將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式▼



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運輸署今日提醒市民，藍田交匯處、將藍公路及環澳路（包括附屬的單車徑及行人路）明日（11日）上午8時啓用，駕駛人士可選用新路線往來將軍澳和觀塘及東區海底隧道。

運輸署：開通初期新路段及鄰近地區交通可能較繁忙

運輸署發言人表示新路開通初期，新路段及鄰近地區的交通部份時段可能會較為繁忙。駕駛人士可因應實際交通情況及前往的目的地，選擇合適的道路（包括將軍澳隧道）往返將軍澳，並要留意現場的指示牌，駛近新增的迴旋處、交通燈控制路口和匯合點時減慢車速並保持禮讓。

▼將軍澳隧道12月11日起取消收費▼



運輸署表示，由下周一起，五條行經將軍澳—藍田隧道的新專營巴士路線將於星期一至五（公眾假期除外）上午及下午繁忙時段提供服務，包括：

九巴第96號線（康盛花園—大埔工業邨）



九巴第290E號線（將軍澳工業邨—荃灣西站）



九巴第298X號線（坑口（北）—長沙灣（甘泉街））



新巴第790號線（清水灣半島—尖沙咀東（麼地道））



新巴第795號線（將軍澳工業邨—海達邨（深旺道））



根據運輸署網站資料，96號線往返康盛花園及大埔工業邨，每日8班，由兩個站點分別開出早晚各兩班，車費為9.5元；795號線往返將軍澳工業邨及海達邨（深旺道），每日共四班，早上由將軍工業邨開出2班，下午由海達邨開出2班，車費13.4元。

藍田交匯處及環澳路的巴士站同日啓用

乘客可瀏覽運輸署網頁或巴士公司網頁和手機應用程式，了解巴士路線行經地點、營運時間及相關車站位置，以便預早規劃行程。運輸署亦已提醒巴士公司密切留意有關路線於開辦首日的運作，並調配後備巴士，以應付乘客需求。