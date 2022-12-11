將藍隧道通車｜今早8時正式啟用　大批車輛搶頭位駛上大橋入隧道

將藍隧道、將軍澳跨灣連接路（將軍澳跨灣大橋），包括附屬的單車徑及行人路，今早（11日）8時啟用。在清晨時間已有車輛排隊準備首踏將藍隧道及跨灣大橋。

《香港01》記者今早與西貢區議員方國珊一同駕車直擊將藍隧道、將軍澳跨灣大橋通車盛況，成為首批上大橋、入隧道、跨大海車輛，見證歷史一刻。

首天交通情況暢順，但方國珊提到，日後繁忙時間將藍隧道的茶果嶺道出口，會否成為樽頸位會將是一大挑戰。



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將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今早（11日）8時正式通車，大約7時20分，已陸續有車到康城一端的入口等候。另外，亦有居民到場，等候做第一批行上大橋的人。

首日通車暢通 擔心茶果嶺道日後成樽頸位

記者今早陪同西貢區議員方國珊，成為首批駕車上跨灣大橋及將藍隧道的人，她形容心情很興奮，「條路寫住將藍公路，經過雙栱鋼橋，好壯觀！」、「兩個方向一早都有車出入，好熱鬧！」

當她的車輛走到通過隧道到達茶果嶺道後，道路仍然暢通，方國珊說：「平時呢度都好多車違泊喺度，今日可能警方已做過嘢(趕走阻礙車輛)，第時要關注呢度會唔會因為太多車，形成樽頸位。」

有的士司機表示，希望新路啟用後，可疏導區內交通，吸引居民坐的士，令生意多一至兩成。

市民梁先生攜同單車，與友人準備成為頭批踩上大橋的市民。(黃偉倫攝)

市民梁先生攜同單車，與友人準備成為頭批踩上大橋的市民。他表示，平時會於區內踏單車，希望有新道路體驗，今日會環繞整條全長5公里的單車徑踩一圈，認為「心情會好啲。」

由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

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