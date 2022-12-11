將藍隧道｜陳茂波：回歸後增360公里道路　「基建先行」改善生活

將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路今日（11日）通車，財政司司長陳茂波在網誌指出，香港回歸25年來，新增超過360公里道路，總長度超過2100公里，政府在增加土地供應時，會建設運輸基建，拉近不同地方之間的距離。陳茂波重申，政府會繼續以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建項目，改善市民生活環境、提升生活質素。



▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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陳茂波表示，將藍隧道及跨灣連接路能縮短來往將軍澳、觀塘，以及從將軍澳通往東區海底隧道的車程，便利生活出行，也讓商戶及企業物流運輸更迅速穩妥，他指香港回歸25年來，新增超過360公里的道路，令道路總長度超過2100公里。

改善運輸基建拉近不同地方之間距離

他又指，政府會不斷增加土地供應，以滿足市民住屋及各種生活需要，並推動社會和經濟發展；也會持續改善運輸基建，讓車程更短、更輕鬆，拉近不同地方之間的距離。

由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

交椅洲人工島激活西部交通網絡

陳茂波提到，按目前規劃，未來十年本港土地供應有兩大主要來源，北部都會區約有1300公頃土地估計在未來十年會變為「熟地」；交椅洲人工島填海1000公頃總面積之中的接近三分之一（即300公頃），亦會在未來十年內實現，兩者合共提供1600公頃土地，相等於未來十年、由政府主導的造地項目總供應量的一半。

他續指，交椅洲人工島將聯通機場和港珠澳大橋，加上新建鐵路和道路網絡，包括第四條過海隧道，將接通港島西、大嶼山及新界西北，將有助激活香港整個西部的交通網絡，強化香港的整體布局。

▼12月11日 將藍公路正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



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「基建先行」及「創造容量」方針推動運輸基建

陳茂波重申，政府會繼續以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建項目，具前瞻性地配合長遠發展所帶來的運輸和物流需求，完善運輸網絡，並釋放主要運輸基建沿線周邊地區的發展潛力，認為一切都是為了讓廣大市民改善生活環境、提升生活質素；也為了增強香港的發展動能，為更多新興產業或有志創業的年青人創造更有利的發展條件。