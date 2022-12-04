陳茂波：香港融入國家發展大局　要有責無旁貸的時代責任感

今日（4日）是國家憲法日，財政司司長陳茂波在網誌發文表示，《憲法》在「一國兩制」偉大事業中發揮着根本性的作用，必須了解《憲法》規定中國共產黨的執政地位，從而加深認識國家的政治制度、法理依據、治理實踐，都與中國共產黨的領導不能分割。



陳茂波亦於昨日參與特區政府舉辦「中國共產黨第二十次全國代表大會精神宣講會」，令他感受甚深。他指出，國家的現代化進程，關鍵一環是推動經濟高質量發展，形容香港在融入國家發展大局中，要有責無旁貸的時代責任感。他又指出，香港有著獨特優勢，能將金融服務進一步做大做強，更好地支持本港及國家的實體經濟發展。



陳茂波今日在網誌表示，國家憲法日全國各地都舉辦不同形式的活動，透過深入了解《憲法》的精神和實施，更好了解《憲法》和《基本法》的關係，有助當局全面準確貫徹落實「一國兩制」。在國家邁向中國式現代化的進程中，貢獻香港力量。國家進入了新時代邁向新征程、香港正踏入由治及興的新階段，而《憲法》在「一國兩制」偉大事業中發揮着根本性的作用。

「與內地一起努力打拼，逐步推進達到長期目標」

陳茂波又指，昨日參與「中國共產黨第二十次全國代表大會精神宣講會」，有兩點體會讓他感受特別深刻。

第一是中國特色社會主義現代化發展，國家正邁向第二個百年奮鬥目標，總的戰略安排是分兩步走，從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把國家建設成「富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國」，而未來五年是建設中國式現代化開局的關鍵時期。

他認為，中央提出建設中國式現代化的目標堅定，方向明確，步驟清晰；香港在融入國家發展大局中，要有責無旁貸的時代責任感，並且結合自身特點，與內地一起努力打拼，逐步推進達到長期目標。

第二是更好發揮創新驅動發展的優勢，讓香港為國家的發展貢獻力量，他指，國家的現代化進程，關鍵一環是推動經濟高質量發展，香港有着獨特優勢，能積極貢獻力量，包括將金融服務進一步做大做強，更好地支持本港及國家的實體經濟發展。

另外，充份發揮「一國兩制」的制度優勢、內地龐大市場的規模優勢和粵港澳大灣區的區域優勢，讓創新科技更好地推動金融及其他產業的發展，並更好地結合政產學研的力量，讓科研成果商品化，讓創新應用推動產業發展。