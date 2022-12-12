每周疫情｜確診按周飆4成　危重死亡個案俱增　死亡率維持反微跌

本港新冠病毒疫情連日升温，昨日（11日）單日新增近1.5萬宗確診，創自今年3月20日新高。回顧上周（12月5日至11日）疫情，本地及輸入個案累計89,033宗，比之前一周（11月28日至12月4日）增加25,170宗，增幅達39.4%。

上周平均留醫病人總數大增19.4%，達到3,298人，平均危重總數增28.4%至167人，而上周有153名患者不治，按周增34.3%；對比患者數目的7日平均死亡率，上周反微跌0.006個百分點至0.172%。



▼12月8日 每周疫情記者會▼



輸入個案按周增加15.8% 佔整體個案跌半個百分點

本港疫情再度升溫，上周確診個案共有89,033宗，較之前一周的63,863宗，增加25,170宗或39.4%，升幅較11月中下旬至12月初為高，當時（「11月21日至27日」對比「11月28日至4日」）的一周累計確診個案增幅為11.2%。



輸入個案方面，上周的輸入個案累計4,921宗，比再上一周增加15.8%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為6.75%，稍微下降0.55個百分點。

變種病毒個案錄得顯著升幅 留醫患者增兩成

上周變種病毒數字同樣出現上升趨勢，截至本周日（11日）零時零分，本地個案方面，BQ.1.1累計宗數最多，共錄得140宗，增幅達15.7%；其次則是XBB增加18.3%至123宗、BF.7亦上升25%至5宗，其他本地變異病毒新型個案數字則維持不變。

留醫病人人數方面，截至昨日的七日平均為3,298人，比對上一周多19.4%，至上周日平均新入院病人則錄得473人，按周增36.7%。

上周單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，上一周七日平均為32人，按周增39.1%。上周平均危重總數為167人，比再上一周增28.4%。而危殆及嚴重個案總數昨日共升至185宗，亦再刷新近日紀錄。其中正接受深切治療人數亦達29人。