慈樂邨倫常案｜今年至少13宗家庭倫常慘劇　不乏謀殺後自殺個案

慈雲山慈樂邨今日（11日）揭發倫常兇殺案一名47歲女子疑被鐵錘仔扑頭及身體多處受傷，被送往廣華醫院後證實死亡。警員即時拘捕屋內一對年老夫婦，懷疑兩人殺害女兒。

本港過去一年，已發生多宗類似的倫常慘劇，今次事件亦是本月內第二宗，截至今日，已發生至少13宗倫常慘案，當中不乏疑父母殺子、父母攜子自殺、兄弟弑殺等事件，問題值得社會及政府認真關注。



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翻查過去一年新聞資料，倫常慘案一單又一單，仿如血淋淋的警世教訓，但每有慘案發生後，政策檢討、應對措施仍未見大動作，下列的資料理應獲得政府與社會重視，重新檢視照顧者的壓力「爆煲」問題。

今年2月6日，大埔社山路田寮下村發生謀殺案，一名68歲男子懷疑與其64歲弟因家事爭執，其後身中逾20刀倒斃村屋單位內，警方接報到場，於距離案發單位大約150米外，發現身上及雙手染有血漬的胞弟，他涉嫌謀殺被警方拘捕。

相隔不足一個月，元朗朗屏邨於2月22日發生謀殺案，朗屏邨賀屏樓一名67歲婦人被發現頭部重創倒臥寓所，其後證實不治。警方到場調查初步估計死者被硬物襲擊致死，並拘捕其66歲姓曾丈夫涉嫌謀殺。

七旬翁勒斃襲擊他的精神病女兒

旺角海富苑於3月7日亦發生倫常血案，七旬男保安疑因遭患精神病的女兒襲擊，而出手勒斃女兒，被控以一項謀殺罪。

時間來到4月23日，一名19個月大女嬰於北角英皇道一劏房內被發現昏迷倒臥床上，頸部有傷痕，於現場被證實死亡；其24歲姓劉母親頸部亦有傷痕，清醒送院。警方重案組及鑑證科人員到達現場調查及搜證，發現遺書及膠索帶，懷疑女嬰被勒死，同日淩晨將案件列為兇殺案，並拘捕該母親。

5月5日秀茂坪發生倫常血案，一對姓溫父子，在秀茂坪邨秀逸樓寓所內發生爭執，期間27歲兒子，懷疑被58歲父親用菜刀斬傷。警員及救護車馳至現場，警員經調查後將涉案父親拘捕；而兒子則手部受傷，清醒由救護車送往聯合醫院治理。

母攜子燒炭被列謀殺及自殺案

5月28日警方接報元朗水邊圍邨康水樓一名男子報案，指其年約40多歲妻子及年約1歲多的兒子於單位內燒炭，兩人昏迷不醒，由救護車送往博愛醫院搶救，惟幼子經搶救後證實不治，被列謀殺及企圖自殺案。

八鄉錦田水頭村於6月3日揭發兇殺案，一名男子近日與32歲女兒失聯，決定前往女兒位於水頭村的住所尋人，惟拍門良久仍不獲回應，心急如焚下報警求助，並由消防員破門入屋，揭發失聯女兒及其33歲丈夫，當時無恙在家，但年僅14個月大的外孫女卻倒斃睡房內，頸、胸有不尋常傷痕。警方經調查後，以涉嫌「兇殺」將該對夫婦拘捕。

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夫婦金錢糾紛揮刀斬傷手

葵涌於6月12日發生倫常傷人案，一對夫婦在安足街7號的安蔭邨1座嘉蔭樓單位睡房內，疑因金錢問題發生爭執，其間妻子情緒激動從廚房取出利刀揮舞，混亂中64歲丈夫被斬傷左手。警員接報到場，以涉嫌傷人拘捕女事主，男傷者事後獲送往瑪嘉烈醫院治理。

兩個月後，大角咀於8月13日再發生嬰兒死亡事件。警方接獲博文街21號富貴大廈西座一名男子報案，指一名年約3個月大的男嬰，在單位內不省人事。救護員接報趕抵，立即將男嬰送往廣華醫院，惟搶救至凌晨3時08分，終告不治。

一名5歲男童亦於9月3日被發現倒斃在位於深水圳的家中，男童身上有多個新舊傷痕，其懷有身孕的母親報警求助後，曾一度企圖自殺，被救回後被捕，並被控以一項謀殺罪。

牛頭角上邨於11月30日發生倫常命案，一名25歲男子疑殺死其50歲姓盧母親，並將屍體藏在床褥下的暗格，警方以涉嫌「謀殺」將其被捕，疑犯患有思覺失調7年。

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火警現場父死子傷 列謀殺自殺及縱火案

灣仔金樂大廈12月1日凌晨發生火警，驚揭在單位睡房內被證實死亡的89歲姓劉男子，與在廁所昏迷後送院不治的53歲同姓男子，為父子關係，而兩人被發現時胸口皆有刀傷。警方經深入調查後，相信案件為一宗謀殺、自殺及縱火案。

每單倫常慘案背後，或許有著不同的悲情故事，但類似的案件持續發生，值得各界深思，到底每次都是單一事件，抑或對相關人士的支援持續不足，才釀成不可挽回的人命傷亡。