強檢大廈｜34幢大廈上榜 將軍澳佔四幢 涉東港城、將軍澳廣場等
本港今日（11日）單日新增確診個案逼近1.5萬宗，醫務衞生局今晚（11日）發出最新一份強制檢測公告，有34幢大廈上榜。將軍澳有4幢上榜，包括翠林邨秀林樓、將軍澳廣場8座、東港城6座、怡心園1座；沙田區則有3幢，涉及銀禧花園1座、欣廷軒5座，以及禾輋邨民和樓。而禾輋邨民和樓、大埔富蝶邨斑蝶樓、觀塘順利邨利業樓及牛池灣彩雲（二）邨明麗樓，因污水樣本檢測呈陽性而上榜。
公告列明，任何人於12月5日至今日（11日）曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日（12日）或周二（13日）進行核酸檢測。
▼12月11日 強檢大廈名單▼
太古城寧安閣、廬山閣齊上榜
最新強檢大廈名單包括34幢大廈，其中30幢有較多確診者居住，將軍澳4幢上榜的大廈，分佈於翠林邨秀林樓、將軍澳廣場8座、東港城6座、怡心園1座。
橫頭磡及鰂魚涌各自同一區內增2幢大廈上榜，分別是橫頭磡富強苑富逸閣、富寧閣，以及鰂魚涌太古城寧安閣、廬山閣。
屯門、粉嶺及九龍灣亦各增2幢納入強檢大廈名單，涉及屯門怡樂花園2座及兆山苑桃景閣；粉嶺昌盛苑昌濤閣及粉嶺中心 K 座；九龍灣啟泰苑啟勳閣及麗晶花園3座。
▼12月11日 部份強檢大廈▼
沙田共3廈納強檢 大埔富蝶邨、觀塘順利邨污水陽性
沙田今日（11日）共有3廈納入強檢名單，除了銀禧花園1座及欣廷軒5座有較多確診者居住外，禾輋邨民和樓污水檢測呈陽性，相關大廈住戶亦需接受強制檢測。
另外，污水呈陽性大廈亦包括大埔富蝶邨斑蝶樓、觀塘順利邨利業樓及牛池灣彩雲（二）邨明麗樓。
陽性檢測個案曾到訪的地點：
將軍澳翠林邨秀林樓
將軍澳將軍澳廣場 8 座
將軍澳東港城 6 座
將軍澳怡心園 1 座
藍田康栢苑瑞栢閣
大圍景田苑恆心閣
馬鞍山富安花園 13 座
沙田銀禧花園 1 座
沙田欣廷軒 5 座
粉嶺昌盛苑昌濤閣
粉嶺粉嶺中心 K 座
屯門怡樂花園 2 座
屯門兆山苑桃景閣
荃灣荃德花園 E 座
橫頭磡富強苑富逸閣
橫頭磡富強苑富寧閣
石硤尾邨美柏樓
黃大仙瓊東街 1 號瓊軒苑
新蒲崗景福街 118 號景泰 苑
九龍灣啟泰苑啟勳閣
九龍灣麗晶花園 3 座
九龍城尚．珒溋 2 座
油塘鯉魚門邨鯉興樓
柴灣已婚警察宿舍 1 座
柴灣宏德居德福樓
鰂魚涌太古城寧安閣
鰂魚涌太古城廬山閣
西灣河嘉亨灣 3 座
香港仔中心海天閣
堅尼地城卑路乍街18號再 輝大廈
涉污水陽性大廈：
沙田禾輋邨民和樓
大埔富蝶邨斑蝶樓
觀塘順利邨利業樓
牛池灣彩雲（二）邨明麗樓